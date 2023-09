Royal Trakt Offices to jeden z najbardziej niezwykłych budynków biurowych w Warszawie, perła architektury XIX wieku. Budynek, nazywany dawniej pałacem Berensteina, został wzniesiony przy prestiżowym Trakcie Królewskim, u zbiegu Alei Ujazdowskich i ul. Wilczej, gdzie znajdują się najważniejsze budynki związane z administracją publiczną (m.in. Sejm), dyplomacją (liczne ambasady) i biznesem (Giełda Papierów Wartościowych). Dzięki drobiazgowej renowacji obiekt, oferujący 4 tys. mkw. powierzchni biurowej, zachował swój historyczny charakter, a równocześnie został przystosowany do potrzeb najemców.

- Biura w zabytkowych budynkach mają niezaprzeczalne zalety, których poszukują najemcy - są zlokalizowane blisko centrum miasta, mają niepowtarzalny styl, a także kameralny charakter. Royal Trakt Offices oferuje jeszcze więcej - to połączenie autentycznych XIX-wiecznych elementów, takich jak wysokie wnętrza (3,40 m), zdobione ornamentami sufity, balustrady oraz kinkiety, z nowoczesnymi technologiami. Najemcy mogą komfortowo korzystać z przestrzeni między innymi dzięki otwieranym oknom, prywatnym balkonom, klimatyzacji, systemowi zarządzania budynkiem BMS, podnoszonym podłogom. Dodatkowym atutem także możliwość najmu niewielkich powierzchni, co doskonale wpisuje się aktualne potrzeby potencjalnych najemców - mówi Izabela Kapil, dyrektorka, dział powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Colliers.

Royal Trakt Offices to już trzecia nieruchomość, obok gdyńskich kompleksów Tensor oraz Łużycka Office Park, z portfela funduszu Investika, komercjalizowana i zarządzana przez ekspertów Colliers.

Nasza współpraca z Investiką dynamicznie się rozwija. W Colliers dbamy o to, aby zarządzanie biurowcami obejmowało nie tylko standardowe usługi, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na rozwiązania pozwalające efektywnie gospodarować między innymi wykorzystywaną w budynku energią, a także podnosić komfort użytkowników dzięki wsparciu nowoczesnych technologii. W nieruchomościach o wartości zabytkowej, takich jak Royal Trakt Offices, tego typu rozwiązania są możliwe do zastosowania, jednak wymagają one dużego wyczucia, aby nie zaburzać historycznego wymiaru obiektu - mówi Agnieszka Krzekotowska, senior partnerka, dział zarządzania nieruchomościami, Colliers.