Colliers International reprezentował Stenę Fastigheter w zakupie biurowca Spark B

Spark B to centralny budynek nowoczesnego kompleksu biurowego zlokalizowanego na warszawskiej Woli. Całkowita powierzchnia najmu budynku to ok. 19 000 mkw. Obiekt łączy przestrzeń biurową ze strefą relaksu oraz otwartą przestrzenią coworkingową. Na jego terenie znajdują się m.in. duże skandynawskie lobby, szereg punktów gastronomicznych i usługowych oraz paczkomat. Do dyspozycji najemców i gości oddano także 144 podziemnych miejsc parkingowych oraz stację ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo Spark B wyposażony jest w aplikację umożliwiającą mobilny dostęp do budynku. Budowa biurowca została zakończona w I kwartale 2019 roku.

Stena Fastigheter to jedna z największych w Szwecji prywatnych firm zajmujących się nieruchomościami, posiadająca w swoim portfolio 26 000 domów i 1250 projektów komercyjnych w aglomeracjach Szwecji. Prowadzi działalność w okolicach Göteborga, Sztokholmu, Malmö, Uppsali, Landskrony i Lund. Stawiając na zrównoważony rozwój, firma wspólnie z mieszkańcami i interesariuszami tworzy atrakcyjne obszary, przyjazne do życia i pracy. Firma koncentruje się na budynkach mieszkalnych i biurowych.

– Cieszę się, że spółka Stena Fastigheter zdecydowała się zaistnieć na warszawskim rynku inwestycyjnym. Spark B to doskonały wybór - łączy strategiczną lokalizację w Centralnym Obszarze Biznesu z wysokim poziomem komercjalizacji i gronem renomowanych najemców – mówi Piotr Mirowski, senior partner i szef Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Colliers International.