Colliers International wzmacnia pion reprezentacji najemcy w dziale powierzchni biurowych

Do pionu Reprezentacja Najemcy w dziale Powierzchni Biurowych Colliers International dołączyli Thomas Jodar oraz Maciej Łyszczyński. Obaj eksperci obejmą stanowisko senior associate, a ich głównymi zadaniami będzie pozyskiwanie nowych klientów oraz prowadzenie procesu wynajmu powierzchni.

Thomas Jodar przed dołączeniem do zespołu Colliers pracował w firmie WeWork jako dyrektor ds. sprzedaży na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zajmował się obsługą długoterminowych i wielomilionowych transakcji. Przez dziesięć lat swojej kariery zawodowej Thomas zdobył duże doświadczenie w obszarze rekrutacji, zarządzania zespołami i przywództwa. Zajmował się także tworzeniem i rozwijaniem nowych przedsiębiorstw w całej Europie, odpowiadał za całość ich funkcjonowania: od budowania strategii rynkowej, przez sprzedaż i budżet, po rekrutację i marketing.

Maciej Łyszczyński to wieloletni pracownik Colliers International. Do Reprezentacji Najemcy przeszedł z pionu Reprezentacja Właściciela Powierzchni Biurowych, gdzie pracował od 2014 roku. Do jego głównych zadań należało nawiązywanie i budowanie relacji z klientami, doradztwo oraz tworzenie i wdrażanie strategii najmu i marketingu dla projektów biurowych.

Obaj eksperci jako senior associate w pionie Reprezentacji Najemców będą odpowiadać za koordynację całego procesu wynajmu powierzchni: od zaprezentowania potencjalnych lokalizacji, przez wybór nieruchomości oraz przygotowanie ofert i umów najmu, po przekazanie lokalu. W ramach swoich obowiązków koordynować będą procesy najmu zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych.

- Dołączenie Thomasa i Macieja do pionu Reprezentacji Najemcy to ważny krok w kierunku wzmocnienia Działu Powierzchni Biurowych oraz poszerzenia kompetencji zespołu. Ich wiedza oraz wieloletnie doświadczenie z pewnością zostaną docenione przez klientów, jak i współpracowników - mówi Paweł Skałba, senior partner, dyrektor działu powierzchni biurowych w Colliers International.