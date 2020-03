Colliers poszerza portfolio biurowców w stolicy

Colliers International został zarządcą dwóch warszawskich budynków należących do Union Investment – Zebra Tower i Lipiński Passage. Są to kolejne projekty tego inwestora – po Senatorze w Warszawie oraz kompleksie biurowym Dominikański we Wrocławiu, którymi zaopiekuje się Colliers.