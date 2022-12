Colliers przejęła w zarządzanie kolejne obiekty biurowe należące do spółki joint venture funduszu Investika realitní fond i Bud Holdings – Łużycka Office Park i Łużycka Plus, zlokalizowane w Gdyni.

W Trójmieście pod opiekę zarządców Colliers trafiło już sześć projektów biurowych.

Dodatkowo eksperci z regionalnego biura firmy będą odpowiedzialni za wsparcie właściciela w komercjalizacji nieruchomości.

Coraz więcej zagranicznych firm inwestuje w nieruchomości biurowe w Polsce, w tym na rynku trójmiejskim. Tylko w pierwszej połowie 2022 roku Trójmiasto plasowało się na drugim miejscu pod względem przyrostu nowej podaży i było trzecim rynkiem regionalnym w Polsce, który przekroczył 1 milion metrów kwadratowych oferowanej powierzchni biurowej. Atrakcyjna lokalizacja w sercu Europy Środkowo-Wschodniej, dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wysoki standard budynków i zastosowanie w nich „zielonych” rozwiązań to czynniki, które zwracają uwagę inwestorów. Polska jest zresztą liderem w regionie CEE, jeśli chodzi o zrównoważone rozwiązania wykorzystywane w nieruchomościach komercyjnych i uzyskane certyfikaty – mówi Agnieszka Krzekotowska, Senior Partner, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

Łużycka Office Park.

Łużycka Office Park to zespół pięciu budynków ulokowanych przy ulicy Łużyckiej w Gdyni, o powierzchni biurowej 22 500 mkw., z których pod opiekę Colliers trafiły cztery obiekty. Wnętrza nieruchomości są zaplanowane w sposób, który tworzy funkcjonalną przestrzeń użytkową dla pracowników biur. Z kolei Łużycka Plus to obiekt o powierzchni biurowej 6 362 mkw., który otrzymał Nagrodę Czas Gdyni dla najlepszej inwestycji 2014 roku. Jest też pierwszym w Polsce budynkiem z certyfikacją OBIEKT BEZ BARIER.

Portfolio nieruchomości zarządzanych przez Colliers w Trójmieście wciąż się powiększa i obecnie obejmuje niemal 115 tysięcy mkw. powierzchni biurowych. We wcześniejszych latach pod naszą opiekę trafiły trzy inne biurowce w Gdańsku: Długa, Neon oraz C200 Office, a ostatnio również kolejny budynek należący do spółki joint venture funduszu Investika realitní fond i Bud Holdings w Gdyni – kompleks biurowy Tensor. Cieszymy się, że nasze bogate doświadczenie i wiedza ekspercka stanowią wsparcie dla klientów, którzy przyczyniają się do dynamicznego rozwoju sektora biurowego – podsumowuje Agnieszka Krzekotowska.

Zarówno Łużycka Office Park, jak i Łużycka Plus są niemal w pełni wynajęte, co tylko potwierdza ich atrakcyjność na trójmiejskim rynku biurowym.

Po niedawnej zmianie właściciela, w której doradcy Colliers mieli okazję reprezentować sprzedającego, najemcy kompleksu Łużycka Office Park i Łużycka Plus pozostali w dobrych rękach. Efekt skali, jaki osiągamy dzięki komercjalizacji kompleksów Łużycka i Tensor (łącznie osiem budynków), daje nam nowe możliwości. Dzięki nim będziemy dostarczać naszym najemcom wartość dodaną, w tym choćby budowanie społeczności, a co za tym idzie integrowanie firm i ich pracowników wokół ciekawych inicjatyw – mówi Izabela Disterheft, Dyrektor Regionalna Colliers w Trójmieście.

