Colliers skomercjalizuje łódzki biurowiec React

Colliers został wyłącznym doradcą odpowiedzialnym za komercjalizację oddanego do użytkowania biurowca React zlokalizowanego przy al. Piłsudskiego 24 w Łodzi. Inwestycję zrealizowało Echo Investment.

Colliers będzie odpowiedzialny za komercjalizację biurowca React w Łodzi - inwestycji Echo Investment.

React oferuje 15 tys. mkw. powierzchni biurowej. W budynku działa już placówka medyczna Enel-Med, a wkrótce otworzy się biuro coworkingowe ChilliSpaces React firmy Rise.

React zlokalizowany w ścisłym centrum Łodzi pozwala na zaspokojenie wszystkich codziennych potrzeb w najbliższej okolicy. W sąsiedztwie kompleksu znajdują się liczne restauracje, sklepy, siłownie, parki, punkty usługowe, przystanki komunikacji miejskiej i szlaki rowerowe.

React mieści się vis-a-vis Galerii Łódzkiej, w odległości krótkiego spaceru od głównego miejskiego deptaka – ul. Piotrkowskiej, 8 minut tramwajem od multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna oraz 15 minut jazdy samochodem od Portu Lotniczego Łódź i wjazdu na autostradę A1.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bezpieczeństwo i ekologia

W inwestycji został położony nacisk na rozwiązania skrojone pod „nową, postpandemiczną rzeczywistość”. Mowa tutaj m.in. o technologii RCI Active Pure odpowiadającej za regulację jakości powietrza w budynku. Specjalne systemy wentylacyjne oczyszczają je ze szkodliwych patogenów i zanieczyszczeń, w tym wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo w biurowcu i wysoką jakość wprowadzonych procedur higieniczno-sanitarnych potwierdzi certyfikat WELL Health-Safety Rating.

React to również najnowocześniejsze rozwiązania wpływające na zmniejszenie emisyjności budynku i zapewnienie najwyższego komfortu użytkowania, co zostało potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent.

Budynek został zaprojektowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju - zastosowano w nim bezpieczne, wysokiej jakości materiały, zoptymalizowano oświetlenie, a do wnętrz wprowadzono roślinność w postaci „zielonych” ścian w strefie relaksu i licznych donic z gatunkami zimozielonymi, które cieszą oko przez cały rok. Wygodne i wielofunkcyjne lobby jest otwarte również na mieszkańców miasta, którzy mogą wykorzystać je pod organizację warsztatów, prelekcji i innego rodzaju wydarzeń.

Pracownicy wracają. Pora na nowe strategie w biurach

– Powrót pracowników do biur, którego teraz doświadczamy, to dla firm odpowiedni moment na podejmowanie odważnych decyzji przy doborze strategii dotyczących powierzchni biurowych i okazja do stworzenia pracownikom przestrzeni sprzyjającej bezpiecznej i kreatywnej współpracy – mówi Natalia Kaczmarek, Transaction Manager w łódzkim biurze Colliers.

Pokoleniowa zmiana na rynku pracy oraz popularyzacja modelu hybrydowego, z którymi mamy do czynienia, zmieniają potrzeby dotyczące funkcji biura. Powinno ono podkreślać wartości, które ceni sobie pokolenie młodych pracowników – ekologię, innowacje, rozwój, zdrowy tryb życia czy odpowiedzialność społeczną. Budynek React poprzez wspomniane wyżej cechy i swoją lokalizację doskonale odpowiada na cele biznesowe firm oraz oczekiwania obecnych i przyszłych pracowników - podkreśla.