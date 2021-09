Colliers wprowadził się do .KTW

.KTW I to nowoczesny budynek mixed-use, zlokalizowany w ścisłym centrum Katowic w sąsiedztwie Strefy Kultury, w okolicy hali widowiskowo-sportowej Spodek oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Muzeum Śląskiego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Jest częścią kompleksu składającego się z dwóch budynków: .KTW I, który oddano do użytku w 2018 roku oraz będącego jeszcze w budowie najwyższego wieżowca Metropolii - .KTW II.

Wysoki na 66 m budynek .KTW I składa się z 14 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemnych, a jego GLA wynosi 21 100 mkw., z czego 1 560 mkw. zajmuje powierzchnia handlowa. Posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent oraz certyfikat WELL Health&Safety. Kompleks został zaprojektowany przez pracownię Medusa Group z Bytomia. Właścicielem budynku jest firma TDJ. Od 2018 roku budynkiem zarządza Colliers.

– .KTW I jest nam doskonale znany. Mamy przyjemność zarządzać nim od kilku lat i znamy jego mocne strony, do których niewątpliwie należy doskonała lokalizacja, wysoka jakość powierzchni oraz oryginalna architektura spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających najemców z branży nowoczesnych usług biznesowych. – mówi Barbara Pryszcz, Dyrektor Regionalna Colliers w Katowicach.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Niezmiernie cieszy nas fakt, iż firma Colliers, która jest naszym partnerem od samego początku projektu .KTW, została jego najemcą. Colliers nie tylko doradza naszym potencjalnym klientom oraz zarządza obiektem .KTW I, ale również sam dostrzega jego wartość, o czym świadczy decyzja o relokacji biura regionalnego właśnie do .KTW. To zawsze budujące, kiedy firma doradcza decyduje się na wynajem biura u swojego partnera biznesowego. Jest to potwierdzenie, iż wysoka jakość budynku, współpraca nastawiona na partnerstwo i solidność, o których mówimy, są realnymi wartościami, według których postępujemy. – mówi Bartłomiej Solik Dyrektor Operacyjny w TDJ Estate – mówi Bartłomiej Solik, Dyrektor Operacyjny w TDJ Estate.