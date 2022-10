Do grona ekspertów Colliers dołączył Konrad Zdziarski, który objął stanowisko Head of Creative Studio.

Do jego obowiązków będzie należało wsparcie działu graficznego, integracja zespołu, łączenie jego kompetencji oraz zasobów, a także pobudzenie wewnętrznej kreatywności w kierunku dalszego rozwoju.

Konrad Zdziarski to dyrektor artystyczny z wieloletnim doświadczeniem agencyjnym, zarówno na poziomie kreatywnym, jak i kierowniczym. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera (PWSFTViT) w Łodzi. Posiada również dyplom Warszawskiej Szkoły Reklamy. Pracował w firmach takich jak: K2, Isobar, Grandes Kochonos czy Stor9.

- Dołączenie do Colliers jest doskonałą okazją do wykorzystania wiedzy i kompetencji zdobywanych latami na różnych polach - od grafiki komputerowej i pracy na planach zdjęciowych, poprzez realizację projektów wykorzystujących nowe technologie i nowatorski sposób komunikacji, aż po zarządzanie zespołami pracowników z perspektywami dalszego rozwoju. Branża nieruchomości, w której miałem już przyjemność pracować, to wymagający, a jednocześnie dający wiele możliwości sektor, gdzie wiele kluczowych dziś obszarów, np. ESG, proptech, praca hybrydowa, wymaga jasnej i przejrzystej komunikacji do wielu uczestników rynku (najemców, deweloperów czy inwestorów). Strategia działania Colliers w myśl zasady „Beyond Real Estate” współgra z moją wizją kreacji i wychodzenia poza szablonowe rozwiązania. Cieszę się, że zostałem częścią zespołu firmy, którą niezwykle cenię za pionierstwo i wyznaczanie standardów w świecie nieruchomości — mówi Konrad Zdziarski.

Stawiając na dalszą integrację zespołu marketingu, potrzebowaliśmy lidera, który wesprze rozwój naszego biznesu i zapewni mu spójność w warstwie kreatywnej oraz wizualnej. Konrad ma bogate doświadczenie i doskonale rozumie wartość płynącą z transformacji i cyfryzacji oraz nowych kanałów. Wierzę, że w pełni wykorzysta zdobyte doświadczenie — mówi Krzysztof Wąsowski, dyrektor działu Komunikacji i Marketingu w Colliers.

