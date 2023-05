Colliers będzie doradzać właścicielom nieruchomości komercyjnych w kwestiach energii.

Firma doradcza w maju wprowadziła usługę Energy Advisory, łączącą trzy obszary działalności: doradztwo w zakresie zakupu energii elektrycznej (energy care), tworzenie długoterminowej strategii zakupu zielonej energii oraz zrównoważony rozwój.

Ceny prądu od IV kwartału 2021 roku wzrosły w Polsce średnio trzyipółkrotnie.

W styczniu 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

Colliers uruchomił usługę Energy Advisory, której celem jest zapewnienie klientom kompleksowego doradztwa w zakresie optymalizacji procesów zakupu energii elektrycznej, wyboru jej alternatywnych źródeł oraz budowania niezależności energetycznej z wykorzystaniem własnych źródeł. Na czele nowej linii biznesowej stoi Dariusz Chrzanowski, ekspert z 15-letnim doświadczeniem na rynku energetycznym.

Usługi, które zespół Energy Advisory oferuje właścicielom nieruchomości, łączą trzy obszary działalności: doradztwo w zakresie zakupu energii elektrycznej (energy care), tworzenie długoterminowej strategii zakupu zielonej energii oraz zrównoważony rozwój, a w jego ramach m.in. opracowanie strategii dekarbonizacji wraz z optymalizacją kosztów zużycia energii elektrycznej.

Rozwój szeroko pojętego doradztwa energetycznego dla właścicieli budynków, którymi już zarządzamy, a także dla wszystkich firm poszukujących oszczędności i rozwiązań do zrównoważonego rozwoju, jest naturalną kontynuacją naszej filozofii, aby robić to, co słuszne dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Wiemy, że w szybko zmieniającej się rzeczywistości rynku sprzedaży energii potrzebne są strategiczne spojrzenie na ESG i nowe kompetencje, aby jak najskuteczniejszej realizować cele optymalizacji kosztowej i dekarbonizacji – mówi Agnieszka Krzekotowska, Senior Partnerka stojąca na czele Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

Wiele czynników sprawiło, że pozyskiwanie energii stało się jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw energii oraz wpłynęło znacząco na cenę prądu, która od IV kwartału 2021 roku wzrosła w Polsce średnio trzyipółkrotnie.

Obecna sytuacja nie pozwala firmom na dokończenie długoterminowego planowania budżetów, prowadzenie stabilnych inwestycji czy opracowania wiarygodnych cenników. W związku z tym, regularnie wspieramy naszych klientów w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami – wyjaśnia Agnieszka Krzekotowska.

Ponadto w styczniu 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która zobowiązuje około 50 000 firm w całej Europie do informowania o swoim śladzie węglowym i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 62% do 2030 r. w sektorach objętych systemem ETS (Emissions Trading System). Dodatkowo w ramach reformy unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) branża nieruchomości komercyjnych stanie się jego częścią od 2027 roku.

Plany dekarbonizacji UE, obok rosnących cen energii, stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Ich celem jest zarządzanie i minimalizacja zużycia energii w procesie wznoszenia i eksploatacji budynku. Przekroczenie dopuszczalnych norm będzie skutkowało dodatkowymi kosztami. Nasi wewnętrzni eksperci mogą pomóc klientom w optymalizacji jej cen i podjąć pierwsze kroki w kierunku produkcji prądu na własne potrzeby - wyjaśnia Dariusz Chrzanowski, Dyrektor Działu Energy Advisory w Colliers.

Dariusz Chrzanowski, Dyrektor Działu Energy Advisory w Colliers

Ponadto w ramach nowej usługi doradzamy klientom w dostosowaniu umów zakupu energii, wyborze modelu kontraktowania zielonej energii, zgodnie z ich profilem zużycia prądu, a także w pozyskaniu informacji na temat generowanego śladu węglowego. Ponieważ właściciele nieruchomości odczuwają rosnącą presję na dekarbonizację, zapewnimy rozwiązania, aby przygotować ich na nieuchronne konsekwencje tych zmian - dodaje.

