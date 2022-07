Colliers zajmie się kolejnymi biurowcami Stena Fastigheter

Colliers przejęła w zarządzanie dwa budynki biurowe należące do Stena Fastigheter.

Firma doradcza zajmie się dwoma obiektami: I etap Centrum Południe we Wrocławiu i III etap High5ive w Krakowie.

To kolejne po warszawskim biurowcu Spark B inwestycje z portfolio Stena Fastigheter zarządzane przez Colliers.

– Cieszymy się, że nasze portfolio regionalne wzbogaciło się o tak prestiżowe i zielone projekty jak Centrum Południe I i High5ive III. Tym samym we Wrocławiu zarządzamy już łącznie siedmioma nieruchomościami o łącznej powierzchni prawie 195 tys. mkw., a w Krakowie sześcioma inwestycjami o powierzchni 110 tys. mkw. Rynki regionalne mają ogromny potencjał i dynamicznie się rozwijają, dzięki czemu stanowią coraz częstszy wybór firm szukających atrakcyjnej lokalizacji do prowadzenia bądź ekspansji swojego biznesu. Wrocław i Kraków znajdują się w czołówce polskich miast pod względem popytu i podaży nowoczesnej powierzchni biurowej, a dodatkowo obecność czołowych krajowych uczelni zapewnia dostęp do dużej bazy młodych talentów – mówi Agnieszka Krzekotowska, Senior Partner, dyrektor działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

– Powierzenie nam pod opiekę dwóch kolejnych projektów przez Stena Fastigheter stanowi doskonałe podsumowanie naszej blisko półtorarocznej udanej współpracy, która obecnie obejmuje już trzy inwestycje. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i czekamy na nowe ciekawe wyzwania, które jeszcze bardziej umocnią nasze partnerstwo biznesowe – mówi Agnieszka Milczarek, dyrektor w Dziale Zarządania Nieruchomościami w Colliers.

Centrum Południe pod skrzydłami Colliers

Kompleks Centrum Południe zlokalizowany przy ul. Powstańców Śląskich 15-17 w dzielnicy Krzyki stanowi kluczową inwestycję dynamicznie rosnącego wrocławskiego centrum biznesowego. Wśród najemców znajdują się już m.in. Uniwersytet Coventry, AmRest, Sennder, CH Robinson, Synergy Codes, Timocom, Nexontis, Boehringer Ingelheim, Construction & Education Services oraz Anegis. Budynki zostały zaprojektowane w taki sposób, by 95% powierzchni było doświetlone światłem dziennym, a jednocześnie fasada mniej się nagrzewała. Nowoczesna i zrealizowana zgodnie z zasadami ESG inwestycja otrzymał liczne certyfikaty: LEED Platinium, WELL Core & Shell i WELL Health-Safety Rating.

High5ive w Krakowie pod opieką Colliers

Trzeci i jednocześnie ostatni etap inwestycji High5ive, na którą składa się łącznie pięć biurowców, oferuje ponad 11 tys. mkw. powierzchni. Zlokalizowany przy ul. Pawiej 17 tuż przy Dworcu Głównym i Galerii Krakowskiej, w samym centrum miasta, jest częścią jednego z największych i najlepiej zlokalizowanych kompleksów biurowych w Krakowie. Budynek został w pełni wynajęty, a wśród najemców są m.in. Qualtrics, Spyrosoft oraz operator powierzchni elastycznych Business Link.

High5ive III, oddany do użytku w marcu br., zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z najwyższymi standardami i wytycznymi ESG, otrzymał certyfikat LEED Platinium oraz ubiega się o certyfikaty WELL Core & Shell i „Obiektu bez Barier”.