Colliers zarządcą biurowca MidPoint71 we Wrocławiu

Wrocławska inwestycja Echo Investment – MidPoint71 – trafiła pod opiekę Colliers. Biurowiec przy ul. Powstańców Śląskich został oddany do użytku na początku lutego.

Colliers firmą oferującą szeroki wachlarz usług na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne.

Firma działa w 62 krajach i zatrudnia ponad 17 tys. specjalistów.

Roczne przychody firmy to 4,1 mln dolarów. Firma zarządza też aktywami o wartości ponad 50 mld dolarów.

– Rok 2022 zaczął się dla nas bardzo dobrze. Na ten moment nasze portfolio to ponad 1,6 mln mkw. Cieszymy się na kontynuację współpracy z Echo Investment, które powierzyło nam w zarządzanie już siódmą prestiżową inwestycję na przestrzeni ostatnich trzech lat. To również potwierdzenie naszej pozycji w regionie. We Wrocławiu zarządzamy sześcioma budynkami o łącznej powierzchni blisko 170 tys. mkw. – mówi Agnieszka Krzekotowska, Partner, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

Czternastokondygnacyjny MidPoint71 dostarczył 36 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Parter budynku, ok. 1 tys. mkw., został przeznaczony pod działalność handlowo-usługową. Najemcy mają do dyspozycji łącznie 423 miejsca parkingowe, a także ładowarki do samochodów elektrycznych. Inwestycja umożliwia również dojazd innymi środkami transportu. W najbliższej okolicy mieszczą się liczne przystanki komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowe, stacje rowerów miejskich oraz hulajnóg elektrycznych, a sam budynek wyposażony jest w ponad 100 miejsc parkingowych dla rowerzystów, szafki i prysznice.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowoczesne rozwiązania

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników, w biurowcu zastosowano nowoczesny system ActivePure Technology, który oczyszcza powietrze i neutralizuje chorobotwórcze czynniki oraz zanieczyszczenia, a także eliminuje grzyby, smog i wirusy – także wirusa SARS-CoV-2. W budynku zostały zainstalowane energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji, wprowadzono również liczne udogodnienia dla użytkowników, m.in. tarasy i przestrzeń do odpoczynku. Powierzchnie biurowe w formie open space umożliwiają elastyczną aranżację przestrzeni, a przeszklone elewacje i optymalny dostęp światła dziennego zapewniają komfortowe warunki użytkowania.

W zasięgu spaceru

Lokalizacja w dzielnicy Krzyki w tzw. Południowej Osi Biznesu, zapewnia prestiżowe sąsiedztwo. Inwestycję dzieli raptem 15-minutowy spacer od ścisłego centrum miasta, co umożliwia łatwy dostęp do bogatej oferty handlowo-usługowej, gastronomicznej, kulturalnej i hotelowej Wrocławia.

Usytuowanie przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych pozwala natomiast na dojazd do autostrady A4 (15 min. jazdy samochodem), Dworca PKP Wrocław Główny i Dworca Autobusowego PKS (5 min.) czy Portu Lotniczego Wrocław (25 min.).