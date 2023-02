Comarch – jedna z największych spółek informatycznych w Polsce – wprowadza się do nowego biura w Bielsku-Białej.

Comarch to firma specjalizująca się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do zarządzania dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Firma zdecydowała się wybrać inwestycję Cavatina Hall.

Zajmie tam ponad 800 mkw.

Bielsko-Biała jest rynkiem przyciągającym inwestorów, na którym chętnie swoje oddziały otwierają między innymi firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu. Jak wynika z najnowszego raportu „Potencjał inwestycyjny Bielska-Białej” już dziś w sektorze IT przy rozwoju oprogramowania w mieście zatrudnionych jest ponad 1,6 tys. osób. Nie dziwi zatem fakt, że firma Comarch dołączyła do grona najemców inwestycji biurowych realizowanych przez Cavatina Holding na Podbeskidziu. Polski lider branży IT wynajął ponad 800 mkw. powierzchni biurowej klasy A w Cavatina Hall, wyjątkowym projekcie wielofunkcyjnym.

W Cavatina Hall stworzyliśmy świetne warunki odpowiadające na potrzeby pracowników z branży IT. Elastyczność w kształtowaniu przestrzeni, zastosowanie nowoczesnych technologii budynkowych czy dbałość o strefy zieleni i relaksu oraz dodatkową infrastrukturę usługową – to niezaprzeczalne atuty tego obiektu. Cieszymy się, że firma Comarch, działająca w wielu miastach na całym świecie, także doceniła naszą inwestycję i to tu urządzi swoje bielskie biuro - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Manager Cavatina Holding.

Comarch jest znanym na całym świecie producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od 30 lat pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności oraz w czerpaniu zysków z nowoczesnych produktów i rozwiązań, z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi uzupełnianych najwyższej jakości usługami. Comarch posiada doświadczenie w najważniejszych branżach: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.



- Historia Comarch w Bielsku-Białej sięga końca lat 90., kiedy w 1997 roku, po dwóch latach pracy w Krakowie postanowiłem wrócić w rodzinne strony. Wtedy to Profesor Janusz Filipiak zaproponował utworzenie oddziału w Bielsku-Białej. Tak powstała spółka Comarch Bielsko-Biała Sp. z o.o., której siedziba mieściła się na parterze mojego domu, a ja pełniłem funkcję Prezesa Zarządu. Zatrudnialiśmy wtedy czterech pracowników. Wraz ze wzrostem zatrudnienia konieczne było zwiększenie powierzchni biurowej, więc w 1999 roku firma wynajęła pół piętra budynku przy ul. Michałowicza. W 2000 roku spółka została przekształcona w oddział firmy Comarch Kraków SA, a następnie Comarch SA, od tego czasu pełnię funkcję Dyrektora Oddziału. Z biegiem lat zwiększaliśmy powierzchnię biurową. Przez ostatnie 5 lat oddział funkcjonował w dwóch sąsiednich budynkach, co nie sprzyjało integracji i komunikacji pracowników. Aby poprawić funkcjonalność, a także standard biura, zdecydowaliśmy się na najem powierzchni w Cavatina Hall - mówi Cezariusz Marek, Dyrektor Oddziału Comarch SA w Bielsku-Białej.

