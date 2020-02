Commerz Real podkręca tempo

W 2019 roku firmie Commerz Real udało się ponownie przyspieszyć wzrost trwający już od czterech lat. Jak poinformował nas podmiot zarządzający aktywami w zakresie inwestycji w rzeczowe składniki majątku trwałego Grupy Commerzbank, wartość aktywów pod zarządzaniem (assets under management) wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku około 32 miliardy euro. To o równo miliard euro więcej niż w 2018 roku.

Około 20 miliardów przypada na produkty na rynku nieruchomości, a około 13 miliardów – na inwestycje w ruchomości oraz infrastrukturę. Wartość transakcji dotyczących wszystkich aktywów przekroczyła kwotę 8,9 mld euro i była znacznie wyższa niż w latach ubiegłych (2018: 5 mld, 2017: 3,3 mld, 2016: 4,1 mld). Wolumen zakupów wyniósł około 6,7 mld euro (2018: 3,5 mld euro), natomiast sprzedaży około 2,2 mld (2018: 1,5 mld).

- Jeszcze nigdy nie zakończyliśmy roku gospodarczego z tak dobrym wynikiem - podsumowuje Andreas Muschter, prezes zarządu w Commerz Real. - W każdym obszarze działalności znacznie rozbudowaliśmy naszą pozycję na rynku, istotnie popchnęliśmy naprzód cyfryzację i zakładamy kontynuację rozwoju także w 2020 roku.

Commerz Real dokonał w Polsce w 2019 r. terminowej transakcji zakupu (forward purchase) na rzecz południowokoreańskiej firmy Hana Financial Investment Co. Ltd, nabywając dwa budynki kompleksu biurowego Lixa w Warszawie. Transakcja dotycząca planowanej polskiej centrali banku BNP Paribas o powierzchni 28 700 metrów kwadratowych jest elementem rozszerzenia działalności na rynku obsługi klientów indywidualnych w odniesieniu do inwestorów spoza Europy.

Tym samym Commerz Real zarządza obecnie w Polsce aktywami o wartości 246,5 mln euro i powierzchni ok. 250 tys. metrów kwadratowych.