Consult Red otwiera trzy nowe biura w Polsce

Consult Red zdecydowała się na dalszą ekspansję w Polsce. Nasz kraj stanie się strategiczną lokalizacją do obsługi globalnej bazy klientów firmy z sektora innowacji R&D. Po Wrocławiu, firma otwiera trzy kolejne biura w trzech polskich miastach.

Consult Red zapowiada ekspansję w Polsce. Nowe biura firmy otwarte zostaną w Warszawie (Sheraton Plaza), w Katowicach (Katowice Business Park) oraz w Zielonej Górze (biuro na ulicy Stanisława Wyspiańskiego)

Ekspansja jest konsekwencją działań z 2021 roku. Wówczas wzrost przychodów firmy podwoił się, a liczba osób zatrudnionych przez Consult Red w Wielkiej Brytanii, Polsce i Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 25 proc.

Consult Red dostarcza oprogramowanie i sprzęt dla platform Media, Telco i IoT dla klientów korporacyjnych. Firma została niedawno wybrana przez Netflixa do autorskiego programu „Da Vinci” i będzie pracować nad integracją platformy Netflixa z TV smart devices. W Polsce firma zatrudnia obecnie około 190 osób, przy wzroście zatrudnienia o 45 proc. na przełomie ostatnich 12 miesięcy i ciągłej rekrutacji.

Dalsza ekspansja w Polsce

- Cieszę się, że możemy ogłosić naszą ekspansję w Polsce w trzech nowych lokalizacjach. Umożliwia nam to rekrutację najlepszych talentów w całej Polsce, tak abyśmy nadal mogli świadczyć usługi najwyższej jakości. Nasze bogate doświadczenie w zakresie R&D, projektowania sprzętu embedded, inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami i inżynierii sieci, umożliwia globalnym klientom szybki i bezpieczny rozwój ich ofert IoT - mówi Raghu Venkatesam, CEO Consult Red.

- W praktyce, oznacza to, że zarówno nasz istniejący zespół, jak i nowe osoby, które dołączą do Consult Red, mają kontakt z najnowszymi rozwiązaniami R&D, przez co od razu są gotowi współpracować z różnymi klientami i szeroką gamą projektów, w tym Edge Computing, AI oraz Security - kontynuuje.

Silny i stabilny wzrost

Rosnący zespół Consult Red i jego obecność w Polsce to efekt działań firmy z 2021 roku. Wówczas wzrost przychodów firmy podwoił się, a liczba osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, Polsce i Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 25 proc.

W 2020 roku, jako przewodnicząca zarządu do zespołu dołączyła Karen Bach, prezes oraz dyrektor z branży technologicznej i medialnej. W zeszłym roku, szeregi firmy zasilili Paul Stevenson, nowy dyrektor finansowy oraz Stevie Donachie, dyrektor handlowy. Z kolei na początku lutego tego roku Raghu Venkatesam objął stanowisko dyrektora generalnego firmy.

Brytyjska firma przewiduje dalszy wzrost w 2022 roku i zamierza zwiększyć liczbę pracowników o ponad jedną trzecią. Polska ma się stać strategiczną lokalizacją dla klientów Consult Red, przede wszystkim z sektora Media, Telco & IoT. Firma zapowiada dalszą ekspansję zapoczątkowaną przez wzrost popytu na inteligentne urządzenia tzw. smart devices.