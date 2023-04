ControlExpert Polska, firma specjalizująca się w cyfryzacji rozwiązań na zlecenie firm ubezpieczeniowych, pozostaje na kolejny okres najmu w biurowcu myHive Three, należącym do CPI Property Group.

ControlExpert Polska jest dostawcą usług cyfryzacji danych w branży ubezpieczeniowej, leasingowej oraz motoryzacyjnej.

Jedyne w swoim rodzaju połączenie wiedzy z branż IT i ekspertów motoryzacyjnych jest naszą receptą na sukces! Weryfikujemy około 8 milionów szkód komunikacyjnych w ciągu roku. Pracuje dla nas ponad 700 osób w 18 państwach. Naszymi usługobiorcami są znane towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, warsztaty i producenci z branży motoryzacyjnej. - mówi Marcin Augustynowicz, wiceprezes zarządu ControlExpert Polska.

- myHive okazał się dla nas i naszych pracowników optymalną lokalizacją, stąd decyzja o pozostaniu tu na kolejne lata. Liczę, że nowa odsłona biura spotka się z pozytywnymi reakcjami naszych pracowników. – dodaje.

myhive Mokotów powstała w wyniku rebrandingu czterech z istniejących budynków biurowych, dotąd znanych pod nazwą EMPARK Mokotów Business Park. Położony jest między ulicami Domaniewską, Postępu i Wołoską. Zaledwie 10 minut jazdy dzieli myhive Mokotów od centrum miasta, a także od Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Po przeciwnej stronie ulicy Wołoskiej znajduje się Galeria Mokotów – jedno z najpopularniejszych centrów handlowych w Warszawie, do którego dojście zapewnia zawieszona nad ulicą kładka dla pieszych. Lokalizacja kompleksu gwarantuje doskonały dostęp zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i samochodem ze wszystkich części miasta.

Najemcę reprezentowała agencja Corees Polska.

- Procesy realizowane prze zespoły Corees, prowadzone są w sposób bardzo indywidualny i dostosowane są do potrzeb naszych klientów. Wszystko po to by zapewnić maksimum wsparcia i potrzebnych informacji, dzięki którym klient będzie w stanie podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Ze swojej strony gratuluję obu stronom zakończenia procesu renegocjacji umowy najmu w myHive. Mam nadzieję, że nowy okres w zaaranżowanych na nowo przestrzeniach sprawi, że będzie to biuro sprzyjające rozwojowi zarówno pracowników jak i całego ControlExpert. Przedstawicielom ControlExpert Polska Sp. z o.o. dziękuję również za zaufanie i możliwość współpracy przy tym projekcie. - podsumowuje Marek Ciunowicz, CEO w Corees Polska.

