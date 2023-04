Cordia Blackswan – brytyjski oddział Cordii ukończył prace nad renowacją zabytkowego budynku komercyjnego w dzielnicy Jewellery Quarter w Birmingham.

Deweloperowi udało się zachować dużą część oryginalnych elementów The Bank, a jednocześnie poprawić klasę energetyczną budynku z kategorii D na B.

W Polsce Cordia działa od 2014 r. i jest aktywna w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Poznaniu.

W Poznaniu obecnie realizuje projekt rewitalizacji terenów po kultowych zakładach odzieżowych „Modena”.

Ukończenie prac nad The Bank jest kolejnym kamieniem milowym w projekcie rewitalizacji Great Hampton Street, którą Cordia Blackswan realizuje w brytyjskim Birmingham. Deweloper odrestaurował zabytkowy budynek Lloyds TSB Bank, oferując siedem wysokiej jakości osobnych przestrzeni mixed-use o przeznaczeniu biurowym i handlowym. Budynek The Bank mieści się obok innego lokalnego projektu mieszkaniowego Cordii – The Gothic, którego pierwszy etap został oddany do użytku jesienią ubiegłego roku.

Cordia Blackswan przeniosła już swoją siedzibę do The Bank, a jednym z nowych najemców budynku została firma Garvey Demolition, która ściśle współpracowała z Cordią przy wielu projektach. Spółki współdziałały m.in. przy oczyszczaniu sąsiedniego terenu. Znajdował się na nim współczesny, liczący 148 mieszkań budynek The Lamp Works. Jego elementy zostały w 97 proc. ponownie wykorzystane.

Cordia Blackswan, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, poprawiła klasę energetyczną The Bank z kategorii D na B. Jednocześnie zachowano lub odrestaurowano dużą część oryginalnych elementów budynku, który przywrócono do stanu i jakości sprzed przebudowy w latach 80-tych. Zachowano m.in. fasadę z terakoty i wielkie okna, które charakteryzują się gotyckimi, renesansowymi i holenderskimi motywami na szczytach.

Cordia Blackswan. Fot. Mat. pras.

Zakończenie renowacji The Bank oznacza początek komercyjnej oferty firmy Cordia Blackswan i wzmacnia naszą ogólną wizję dla Great Hampton Street. Od sali bankowej do biura Cordia Blackswan, każda przestrzeń w The Bank została wykończona na najwyższym poziomie, z przywróconymi autentycznymi elementami ​– to właśnie czyni ten budynek tak wyjątkowym miejscem pracy – powiedział András Kárpáti, zastępca dyrektora generalnego w Cordia Blackswan.

Rewitalizacja obszarów miejskich znajduje się w centrum misji Cordia Group. Wiele dużych projektów w tym obszarze Cordia już zrealizowała lub realizuje – w tym największy w Europie Środkowej, wielokrotnie nagradzany projekt rewitalizacji Corvin Quarter w Budapeszcie, czy też mający się wkrótce rozpocząć projekt Marina City, również zlokalizowany w stolicy Węgier – na 10-hektarowym terenie poprzemysłowym nad brzegiem Dunaju.

