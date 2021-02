Corees podsumował 2020 rok. Ma plany ekspansji

- Rozpoczęliśmy działalność Corees Polska we wrześniu 2019 r. - na kilka miesięcy przed wybuchem pandemii koronawirusa. Jeszcze nie zdążyliśmy się rozkręcić na dobre, a już rząd wprowadzał obostrzenia, które dotknęły rynek biurowy. I choć przyznajemy, że jako dla nowopowstałej agencji, bez silnego portfolio był to czas wielkiej próby, to wyszliśmy z niej obronną ręką, a wręcz silniejsi niż się spodziewaliśmy - czytamy w informacji prasowej.

Jak czytamy dalej, mimo spowolnienia na rynku nieruchomości, Corees posiada w swoim portfolio budynki biurowe, handlowe oraz magazynowe z portfela małych funduszy inwestycyjnych, zlokalizowane zarówno w Warszawie, jak i Wrocławiu oraz innych miastach Polski.

- Przeprowadziliśmy renegocjację największej umowy najmu w Krakowie, opiewającej na blisko 20 tys. m2 powierzchni biurowej w samym sercu miasta dla firmy ABB sp. z o.o. w budynku Axis. Łącznie w ubiegłym roku wzięliśmy udział w zakontraktowaniu 35 tys. mkw. powierzchni biurowych i handlowych od Pomorza prawie aż po Tatry. Poza tym posiadamy też zestaw podnajmów naszych klientów, co świadczy o ich zadowoleniu ze współpracy z naszą agencją i zaufaniem, jakim nas darzą. W obecnej chwili mamy już zamówienie na ok 25 tys. mkw. do zrealizowania w 2021 r. i liczba ta stale rośnie - podsumowuje firma.

Corees Polska uruchomił w połowie ubiegłego roku biuro we Wrocławiu i w planach ma dalsze otwarcia w kolejnych miastach Polski.