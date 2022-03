Corees Polska wyłącznym agentem budynku G.O. Center w Krakowie

Agencja Corees Polska została wyłącznym agentem odpowiedzialnym za rekomercjalizację biurowca G.O. Center w Krakowie, należącego do Masonia-Sarastro. Współpraca zakłada kompleksową obsługę nowych oraz obecnych najemców budynku.

GO Center jest nowoczesnym, 7 kondygnacyjnym budynkiem biurowym dysponującym około 4,7 tys. mkw. powierzchni na wynajem.

Standard biur zapewnia komfort pracy ich najemców (system klimatyzacji, kontrola dostępu, uchylne okna, infrastruktura dla rowerzystów, 1-kondygnacyjny parking podziemny, z miejscem do ładowania samochodów elektrycznych).

GO Center zlokalizowany jest przy ul. Walerego Sławka, tuż przy GH Bonarka. Jego bliskość do obwodnicy, a także ul. Wielickiej, stanowiącej jedną z głównych arterii komunikacyjnych Krakowa, pozwala najemcom na sprawny dojazd do pozostałych dzielnic miasta, zarówno komunikacją miejską (przystanek autobusowy znajduje się przed budynkiem), jak i własnym środkiem transportu. Dojazd do lotniska zajmuje zaledwie 25 minut.

Maciej Kozioł Członek Zarządu Spółki Masonia-Sarastro sp z o.o. sp.k, która jest właścicielem obiektu – mówi G.O. Center to nie tylko nowoczesny, przyjazny środowisku obiekt biurowy to także wygodne, przyjazne miejsce pracy dla firm które cenią komfort, funkcjonalność, optymalne wykorzystanie przestrzeni, wysoki standard architektury i wyposażenia. Jako właściciel jesteśmy otwarci na potrzeby Najemców a tym samym na potrzeby Ludzi którzy na co dzień korzystają z przestrzeni w biurowcu.

Co ważne unikalna lokalizacja, w ciągle powiększającej się miejskiej przestrzeni mieszkalnej z świetną komunikacją jest niewątpliwym atutem naszej nieruchomości.

Masonia-Sarastro Sp. z o.o. S.K. to część grupy deweloperskiej która działa na krakowskim rynku od wielu lat z powodzeniem realizując zarówno projekty komercyjne jak i mieszkaniowe.

Portfolio krakowskich projektów biurowych w obsłudze Corees Polska sukcesywnie się powiększa, co za tym idzie nasza obecność na rynku jest coraz bardziej zauważalna. Jakość i standardy naszej pracy są elementami które wpływają na zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani przez właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cieszę się, na wspólny projekt z G.O. Center, i dziękuję jego przedstawicielom za możliwość współpracy i wybór Corees Polska na agenta wyłącznego. – dodaje Marek Ciunowicz, CEO Corees Polska.