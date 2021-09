Covidowa rewolucja na rynku pracy. Z jakimi nowymi wyzwaniami muszą radzić sobie działy HR?

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 13 wrz 2021 08:59

Firmy świetnie sobie poradziły z pandemią technologicznie i organizacyjnie, choć poniosły duże koszty. Stare porzekadło: „pańskie oko konia tuczy” odeszło do lamusa, bo menedżerowie nauczyli się rozliczać pracowników nie z tego, co robią, tylko z już wykonanych zadań. Choć nadal nie wiemy, w jakim stopniu zespoły będą hybrydowe, to pewne jest jedno: w branży kreatywnej nie da się pracować tylko zdalnie. Taki obraz rynku pracy w dobie pandemii nakreślili paneliści sesji Property Forum 2021 „Covidowa rewolucja na rynku pracy. Z jakimi nowymi wyzwaniami muszą radzić sobie działy HR?”.