Cowork czy „tradycyjne” biuro?

Czy przyszłość rynku powierzchni w Polsce należeć będzie do przestrzeni oferujących elastyczne warunki najmu? Czy „tradycyjne” biurowce pójdą w odstawkę?

Do niedawna coworking kojarzył się raczej z biznesowymi „nomadami” – przedstawicielami wolnych zawodów, freelancerami znajdującymi się w pięciu różnych miejscach dziennie czy startupami poszukującymi własnej, nierzadko wyboistej drogi do sukcesu. Do kogo coworkingi powinny zacząć mocniej kierować swoją ofertę?

Przekonanych przekonywać nie trzeba – firmy z branży IT czy szeroko pojętego sektora kreatywnego, które zawsze ceniły elastyczność, dalej będą stanowić ważną grupę użytkowników coworkingów. Eksperci podkreślają jednak, że w kolejnych miesiącach przestrzenie współdzielone staną się bezpieczną przystanią dla firm, które do tej pory nie miały jeszcze z nimi większego doświadczenia.

– Możliwości elastycznego kształtowania zapotrzebowania na biura poprzez relokacje do przestrzeni coworingowych eksplorować będą nowi najemcy, w tym również korporacje z sektora usług wspólnych dla biznesu. Pracownicy tych firm już od blisko dwóch miesięcy częściowo lub w całości działają z domów. Choć narzędzia komunikacyjne umożliwiają im wspólną pracę nad projektami, na dłuższą metę nie da się całkowicie zrezygnować ze wspólnej przestrzeni do wymiany pomysłów – wyjaśnia Michał Styś, szef OPG Property Professionals.

W świecie po koronawirusie elastyczna umowa najmu kusić będzie wielu – zwłaszcza, jeśli weźmiemy sobie do serca słowa lekarzy ostrzegających przed możliwymi powrotami zakażeń. A jak na przyszłość przygotować się mogą operatorzy coworkingów?

– Co\Walk HUB zaproponował swoim memberom przeniesienie biurek i foteli do ich domów, pod same drzwi. A ci chętnie z propozycji skorzystali. Kreatywność i elastyczne podejście – to cechy, które niewątpliwie przydają się zarówno w czasach spokoju, jak i w chwili kryzysu – podkreśla Paulina Ostrowska, Operations Manager przestrzeni.

Choć wiele wskazuje na to, że silniej zinformatyzowane i szybciej reagujące firmy mogą preferować pracę w elastycznych przestrzeniach coworkingowych kosztem „konwencjonalnych” biur, te ostatnie bynajmniej nie stoją na straconej pozycji. Zdaniem ekspertów, właściciele nowoczesnych obiektów biurowych w najwyższej klasie A i B+ nie powinni się spodziewać gwałtownego odpływu najemców.

