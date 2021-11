Coworking i flex dla każdego? Zobacz wyniki badań Workplace i TDJ

Sektor biurowy od kilku lat dynamicznie się rozwija, stale dostosowując ofertę do nowych potrzeb i oczekiwań najemców, pandemia tylko przyspieszyła dynamikę tych zmian.

Firmy zostały zmuszone do przemodelowania systemu pracy, a co za tym idzie, zmiany podejścia do wynajmowania powierzchni biurowych. Dzięki temu, w ostatnim czasie coworking i flex zyskały sporo na atrakcyjności.

Dziś biuro w prestiżowym biurowcu może wynająć mikro przedsiębiorca, freelancer na co do niedawna mogły sobie pozwolić wyłącznie duże firmy i korporacje międzynarodowe. Podpisując umowę z krótkim okresem wypowiedzenia, można mieć obecnie do dyspozycji podobne rozwiązania w zakresie funkcjonalności, wystroju i wygody korzystania z poszczególnych przestrzeni on-demand, jak w przypadku tradycyjnego najmu.

mat.pras.

Elastyczność w kontekście najmu powierzchni biurowych dla każdego użytkownika oznacza zgoła coś innego. Nowe, atrakcyjne powierzchnie elastyczne tworzone przez właścicieli budynków biurowych są postrzegane jako wartościowe nie tylko z perspektywy przyszłych użytkowników, lecz także przez tych, którzy na co dzień korzystają ze standardowych biur. Wprowadzają bowiem do budynków dynamikę, a także pobudzają społeczność do networkingu, nawiązywania relacji i integracji. Do kogo zatem przemawia oferta biur elastycznych?

Użytkownicy przestrzeni elastycznych

Zespół Workplace przeanalizował w II połowie 2020 roku rynek przestrzeni coworkingowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co pozwoliło na wyszczególnienie czterech głównych grup ich użytkowników: Prestiżowych, Pragmatycznych, Wędrujących i Domowych. W badaniu uwzględniono wymagania i konkretne motywacje firm i przedsiębiorców do korzystania z elastycznych przestrzeni biurowych, na bazie aktualnych doświadczeń i zaistniałych potrzeb.