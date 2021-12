Coworking lepiej niż home office sprawdzi się w pracy hybrydowej

Czy coworking i biura serwisowane odnajdą się w systemie pracy hybrydowej, która chyba wkrótce zdominuje rynek?

Robert Chmielewski, CEO i Co-Founder ShareSpace, platformy do wynajmu przestrzeni biurowych online: Na początku pandemii te koncepty stały się zakładnikiem własnej elastyczności, dlatego że firmy przeszły na home office i zrezygnowały z wynajmu. Dzisiaj, można powiedzieć, że wreszcie wyłania się model hybrydowego najmu powierzchni.

Pandemia przyspieszyła proces, o którym sporo się mówiło, ale niewiele było wdrożonych przypadków. Tymczasem są już firmy, które tego typu strategie adoptują. Jednak obecnie nie jest to schemat polegający na wynajęciu 1 tys. klasycznego biura i 200-300 mkw. powierzchni elastycznej. Raczej oznacza wynajęcie biur w kilku rozproszonych coworkingach tak, aby skrócić pracownikom dojazd do pracy. Oznacza to, że pracownik nadal wychodzi z domu, ale ma dogodniejsze i wciąż profesjonalne warunki pracy, niekoniecznie w centrali firmy. Ten model zmierza w kierunku zbudowania siatki mniejszych biur satelickich. Duże wynajmy w biurach coworkingowych nadal zarezerwowane są dla większych startupów, które wchodzą na rynek. Tak było od zawsze i to się raczej nie zmieni – nadal będą to core’owi najemcy biur elastycznych...

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl