Biura coworkingowe mają się dobrze. Od lipca br. Mindspace ogłosił powstanie siedmiu nowych lokalizacji w regionie EMEA i USA, zwiększając łączną liczbę wszystkich swoich oddziałów do ponad 40.

Od lipca br. Mindspace, globalny operator butikowych powierzchni biurowych typu flex, ogłosił powstanie siedmiu nowych lokalizacji w regionie EMEA i USA.

Zwiększył łączną liczbę wszystkich swoich oddziałów do ponad 40.

Tym samym, Mindspace posiada biura w 20 miastach i 7 krajach na całym świecie.

Najnowsze lokalizacje Mindspace będą znajdowały się w Miami, Nowym Jorku, Berlinie, Düsseldorfie, Warszawie i Izraelu. Wszystkie mają zostać otwarte w 2023 roku i uzupełnią międzynarodowe portfolio operatora, oferując łącznie ponad 3900 stanowisk do pracy i prawie 26 tys. mkw. powierzchni biurowej.

W sierpniu tego roku podpisano umowę na pierwszą lokalizację Mindspace w Miami, która będzie oferowała ponad 400 stanowisk do pracy i zajmie prawie 2,8 tys. mkw. powierzchni w The Gateway – biurowcu klasy A położonym pomiędzy Wynwood a Midtown Miami. Otwarcie Mindspace Gateway planowane jest na wiosnę 2023 roku.

Ekspansji w Stanach Zjednoczonych dokonano również we wrześniu – ukazała się wtedy informacja o nowej lokalizacji o powierzchni 3,4 tys. mkw. w dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku. Oddział zlokalizowany w Williamsburgu i oferujący ponad 400 stanowisk do pracy, rozpocznie działalność wiosną 2023 roku i będzie pierwszą przestrzenią Mindspace w tym mieście i piątą w USA.

Największy rynek Mindspace w skali globalnej znajduje się w Niemczech. Tylko w tym roku operator podpisał tam umowy na cztery nowe lokalizacje, zwiększając ich łączną liczbę do dwunastu. W lipcu firma poinformowała o pierwszym punkcie w Düsseldorfie, gdzie od lutego 2023 roku na ponad 4 tys. mkw. powierzchni będzie dostępnych ponad 600 stanowisk do pracy.

Z kolei, w samym sercu Berlina, w dawnym domu towarowym już wkrótce Mindspace otworzy swoją szóstą lokalizację w tym mieście. Mindspace Münzstraße zajmie pięć kondygnacji obiektu i będzie oferował ponad 700 stanowisk do pracy na powierzchni ok. 4 tys. mkw. Według raportu opracowanego przez Colliers, od początku pandemii Covid-19 Mindspace poinformował o największej liczbie nowych lokalizacji w Berlinie spośród wszystkich dostawców powierzchni typu flex.

Firma otworzy również swój drugi oddział w Warszawie. Nowy punkt zaoferuje ponad 600 stanowisk do pracy i zajmie około 4,4 tys. mkw. powierzchni w biurowcu Skyliner – jednym z najnowocześniejszych i zarazem jednym z siedmiu najwyższych budynków w Polsce, w całości zasilanym przez odnawialne źródła energii.

Ponadto, Mindspace podpisał umowy na dwie nowe lokalizacje w Izraelu, jedną w Hajfie, na północy kraju, a drugą w strefie podmiejskiej w pobliżu Tel Awiwu. Jest to druga podmiejska lokalizacja firmy po otwarciu w zeszłym roku Mindspace Yakum Greenwork.

Globalny rynek powierzchni typu flex odnotował w ciągu ostatnich kilku lat niesamowite ożywienie i nie wykazuje oznak spowolnienia, ponieważ coraz więcej właścicieli firm i przedsiębiorców odkrywa korzyści płynące z elastyczności - powiedział Dan Zakai, współzałożyciel i CEO Mindspace.

- Pomimo prowadzenia działalności na skalę globalną posiadamy pełną wiedzę na temat każdego z naszych siedmiu rynków i jestem przekonany, że jest to jeden z kluczowych czynników naszego wzrostu. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby, kulturę i trendy każdej lokalizacji. Elastycznie dokonujemy niezbędnych zmian, aby zapewnić ofertę w pełni dostosowaną do lokalnego rynku. Co więcej, Mindspace gwarantuje doświadczenia i usługi najwyższej jakości, na które jest coraz większe zapotrzebowanie - dodał Dan Zakai.

Badanie przeprowadzone na temat pracy zdalnej i wynagrodzeń wykazało, że 63 proc. firm o wysokim wzroście stosuje hybrydowy model pracy, przy czym ten rodzaj pracy preferuje aż 83 proc. pracowników. Przewiduje się, że wartość globalnego rynku powierzchni elastycznych przekroczy 199,12 mld USD do 2030 roku, co oznaczałoby wzrost z 37,54 mld USD w 2020 roku. Nie ma wątpliwości, że elastyczność i praca hybrydowa idą w parze, zyskując popularność na całym świecie, a Mindspace nieustannie odpowiada na potrzeby rynku.

Od końca 2021 roku zatrudnienie w Mindspace wzrosło o prawie jedną trzecią. Wraz z nowymi lokalizacjami pojawia się zapotrzebowanie na nowe talenty, a ponieważ Mindspace znajduje się na ścieżce wzrostowej, firma dąży do powiększenia zespołu na całym świecie – już niebawem także w Warszawie. Obecna oferta rekrutacyjna jest bardzo szeroka, począwszy od Art Managera w Tel Avivie poprzez Senior Community Managera w San Francisco, kończąc na Specjaliście ds. IT w Monachium.

