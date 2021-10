Coworking w centrach handlowych? New Work widzi w tym szansę

Nowoczesne przestrzenie coworkingowe to przyszłość wielokanałowych centrów handlowych. - Koncept coworkingowy na terenie galerii handlowych bezsprzecznie przyciąga klientów - przekonuje Hubert Abt, CEO firmy New Work.

Ostatnie miesiące mocno zweryfikowały zarówno sposób funkcjonowania jak i przeznaczenie centrów handlowych.

Jednym z wiodących rozwiązań na rynku nieruchomości retail jest transformacja przestrzeni, między innymi właśnie w obiekty biurowe.

Raporty branżowe jasno wskazują, że pracownicy oczekują miejsc pracy możliwie blisko domu, przez co firmy oraz korporacje stawiają na multilokalizacje.

Pomimo znoszenia obostrzeń związanych z Covid-19, wiele z powierzchni galerii handlowych pozostaje w ostatnim czasie niewykorzystanych. Wpływa na to między innymi zmiana postrzegania tego typu obiektów przez użytkowników. Lwią część konsumentów pochłonął e-commerce, który nieustannie rośnie w siłę oferując użytkownikom coraz to nowe udogodnienia. To ogromne wyzwanie, z którym mierzy się branża handlu detalicznego. Długo trwające lockdowny zweryfikowały rentowność najemców, a właściciele powierzchni muszą na nowo zdefiniować atrakcyjność galerii handlowych. Branża narażona jest na niemałe straty, jednak zarządcy powierzchni oraz inwestorzy podążając za dynamiką zmian coraz częściej skłaniają się ku rozwiązaniom wielowymiarowym, także pod kątem usług i atrakcji.

- Kluczem do sukcesu jest bowiem połączenie wielu modeli, które spełnią oczekiwania współczesnych użytkowników. Galerie handlowe muszą być teraz dużo bardziej atrakcyjne dla konsumentów, niż jeszcze rok temu. Poza wachlarzem sklepów, muszą być odpowiedzią na potrzeby rozrywki, gastronomii, hotelarstwa, fitness, a także…. mieć na uwadze ofertę biurową. Istotna stała się przecież już nie tylko praca z domu, ale miejsce pracy blisko miejsca naszego zamieszkania – mówi Hubert Abt, CEO firmy New Work.

Niemiecka Rada Centrów Handlowych „Center Management in Focus” z 2019 roku, opublikowała raport, w którym zweryfikowała 140 centrów handlowych Niemczech. Badanie pokazało, że 35% z nich zawierało kina, 41% oferowało usługi zdrowotne, a 45% mieściło w sobie przestrzenie biurowe na wynajem. Co więcej, zarządcy tego typu obiektów w ponad 70% spodziewali się, że w tych segmentach nastąpi największy wzrost w przyszłości. Można jednak śmiało stwierdzić, że czas pandemiczny zadziałał na korzyść tych zmian.