Coworking w drodze na korporacyjne szczyty

Polski rynek coworkingu nie przypomina angielskiego, gdzie coworki prężnie rozwijają się głównie w Londynie oraz w Manchesterze. Podobnie jak Niemcy, mamy potencjał w Warszawie i kilku miastach regionalnych. Do końca 2021 r. branża mocno rozwinie się też w Krakowie, we Wrocławiu i w Trójmieście – prognozuje Mikołaj Niemczycki, Associate, Coworking Clients Manager w Cushman & Wakefield.

Czy rozmach WeWorka spolaryzuje rynek coworkingu w Polsce?

Mikołaj Niemczycki, Associate, Coworking Clients Manager w Cushman & Wakefield: Powiedziałbym raczej: zdywersyfikuje. Owszem, dziś wielu operatorów coworkingowych funkcjonuje na rynku, ale wciąż jest to ok. 2 proc. całkowitego zasobu nowoczesnej powierzchni biurowej. Dla porównania, w Amsterdamie ten wskaźnik wynosi 6 proc., a w Londynie – 4,5 proc. Natomiast europejska średnia plasuje się na poziomie 1 proc. Warszawa zaliczana jest do czołówki trzech-czterech miast, w których coworking rozwija się najprężniej.