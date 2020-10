Coworking w Face2Face Business Campus. City Space zajmie 2,3 tys. mkw.

Należący do Echo Investment CitySpace stworzy w Face2Face Business Campus centrum biurowe o powierzchni 2,3 tys. mkw., w którym znajdzie się 370 stanowisk pracy. Przewidziano w nim biura różnego rodzaju: open space, prywatne gabinety, coworking (hot deski) i biura wirtualne. Do wynajęcia na długi lub krótki okres, a nawet na kilka dni. W nowym centrum zaplanowano dodatkowe pomieszczenia i strefy: sale spotkań, pokoje ciszy, sale konferencyjne, kuchnie, recepcję, pokoje telefoniczne, strefę rozrywki oraz strefę do organizacji wydarzeń. Będą miały do nich dostęp wszystkie firmy, które wynajmą biura. Skorzystają one także z takich udogodnień jak serwis sprzątający, wsparcie IT i opieka menedżera biura. Na tym polega koncept biur serwisowanych, czyli jak najbardziej bezobsługowych.

– Zapotrzebowanie na biura serwisowane i elastyczne jest większe z roku na rok, co wyraźnie widać także w miastach regionalnych. Co więcej, popularność biur elastycznych będzie rosła wraz ze wzrostem potrzeby przechodzenia na tryb pracy mieszanej. Biura elastyczne są do tego znakomicie przystosowane, tym bardziej, gdy są rozmieszczone w kilku lokalizacjach w jednym mieście – wyjaśnia Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.

Echo Investment rozpoczęło budowę kompleksu Face2Face Business Campus w maju 2018 roku. W styczniu tego roku deweloper oddał do użytku pierwszy budynek o powierzchni blisko 21 tys. mkw. Pracują w nim m.in. DAZN i Perform Content. Budowa drugiego biurowca zakończy się w czwartym kwartale bieżącego roku. Będzie on liczył 15 kondygnacji. Lokalizacja jest jednym z jego największych atutów – kompleks powstaje przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej.

– Face2Face Business Campus jest jednym z pierwszych biurowców, w których wprowadziliśmy program „Piątka dla bezpieczeństwa”, uwzględniający szereg działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników biur. Zależy nam, aby pracownicy najemców mogli czuć się w naszych obiektach dobrze i bezpiecznie. Poczucie komfortu jest cechą bardzo indywidualną, ale jako właściciele budynków biurowych chcemy przyczyniać się do jego wzmacniania. Najemca taki jak CitySpace idealnie dopełnia naszą ofertę, będąc odpowiedzią na potrzeby m.in. klientów indywidualnych oraz firm, które są w trakcie podejmowania decyzji o zapotrzebowaniu na dodatkową powierzchnię – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment.