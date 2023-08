Na rynku biurowym rośnie liczba coworkingowych marek. W Poznaniu działa mocna siódemka operatorów. - Pustostany stanowią tylko 15 proc., a więc biura elastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem - wylicza Jerzy Węglarz, prezes Biura Na Miarę.

Stawka za stanowisko pracy biura elastycznego w Poznaniu zaczyna się od ok. 450 zł na miesiąc netto.

Na poznańskim rynku coworkingowym rekordzistą jest Business Link Maraton oferujący ok. 4200 mkw. powierzchni elastycznej.

Dominującym typem produktu, który oferują biura elastyczne w Poznaniu są pokoje biurowe.

Rynek biur elastycznych w największych polskich miastach od kilku lat przeżywa swój rozwój. Ten model sprawdza się zarówno dla start-upów, jak i dla międzynarodowych firm. Niezależnie jakiej nazwy używamy: coworking, biura serwisowane, biura elastyczne, biura flex czy all-inclusive, chodzi przede wszystkim o krótką umowę, gotowe biuro i niski koszt wejścia.

Biura flex lubią duże miasta

W Polsce istnieją już dziesiątki firm oferujących biura elastyczne, a ich liczba ciągle rośnie. Większość z nich znajduje się w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, czy Kraków, gdzie cieszą się największą popularnością.

- Aktualnie możemy zaobserwować wzrost zainteresowania biurami elastycznymi na rynku krajowym, co jest związane z szeregiem czynników, takich jak m.in.: zmiany w koncepcji zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości oraz potrzeba elastycznego dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych - tłumaczy Jerzy Węglarz, prezes zarządu agencji doradczej Biuro Na Miarę.

Elastyczna siódemka Poznania

Aktualnie w Poznaniu znajdziemy siedem profesjonalnych centrów biur elastycznych, o łącznej powierzchni prawie 10 tys. mkw. Na rynku dostępnych jest kilku renomowanych operatorów coworkingowych, którzy oferują różnorodne przestrzenie i usługi.

Biura elastyczne w Poznaniu z uwzględnieniem wielkości. Fot. Zestawienie własne agencji Biuro Na Miarę na podstawie ankiety przeprowadzonej w okresie luty-marzec 2023 r.

Jak wynika z raportu Biura Na Miarę „Elastyczne biura w Polsce. Poznań I półrocze 2023 r.” wśród kluczowych graczy na poznańskim rynku wymienić możemy: Regus (Okrąglak i Andersia Business Centre), Mundo Coworking, Inspiracje Biuro Coworkingowe, Biznes Zone, Business Link, Concordia Design.

Operatorzy biur elastycznych w Poznaniu zapewniają dwa mniejsze centra w okolicach 100-300 mkw. i większe - tu rekordzistą jest Business Link Maraton oferujący ok. 4200 mkw. powierzchni elastycznej.

Na rynku poznańskim funkcjonują zarówno operatorzy lokalni, mający siedzibę wyłącznie w Poznaniu, jak i więksi, o zasięgu globalnym.

Więksi gracze stawiają na gabinety

Dominującym typem produktu, który oferują biura elastyczne w Poznaniu są pokoje biurowe. Operatorzy doskonale znają potrzeby swoich klientów, dlatego też dostosowują propozycje do indywidualnych wymagań, a wybierając nawet pokój biurowy od razu zyskujemy cały pakiet udogodnień. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy tam również innych rozwiązań. W ofertach prezentowanych przez biura elastyczne odnajdziemy także hot deski, biurka dedykowane, których najem zapewnia również korzystanie z części wspólnych oraz sale konferencyjne, dostępne do wynajmu na godziny.

Liczba wolnych biur gotowych do pracy w pierwszym półroczu 2023 r. na rynku poznańskim. Fot. Opracowanie własne Biura Na Miarę.

Ceny stanowisk mocno zróżnicowane

Średnia cena za stanowisko pracy jest uzależniona od konkretnego biura elastycznego, jego położenia, a także oferowanych udogodnień, które są wliczone w cenę najmu. Stawka za stanowisko pracy biura elastycznego w Poznaniu zaczyna się od ok. 450 zł na miesiąc netto.

Przykładowo, jeśli wynajmiemy jedno stanowisko w danym biurze prywatnym, zapłacimy ok. 500 zł, jeśli jednak zdecydujemy się na wynajem kilku stanowisk – możemy liczyć na zniżki. Ich ilość jest oczywiście uzależniona od konkretnych operatorów, jednakże jeśli w tym samym pokoju biurowym zdecydujemy się na wynajem 6 stanowisk – kwota będzie wynosiła w okolicach 2800 zł netto na miesiąc za całość. Dzięki temu stawka za pojedyncze stanowisko pracy w tym biurze zmaleje do 460 zł na miesiąc netto. Widełki cenowe są zatem bardzo szerokie i wynoszą 450 – 2000 zł netto miesięcznie.

- Warto również wspomnieć o innych ciekawych rozwiązaniach, proponowanych przez poznańskie biura elastyczne. Przykładowo, klienci Mundo Coworking mogą liczyć na oferty hot desku w cenie ok. 50 zł za dzień, a nawet istnieje możliwość obniżenia tej ceny do kwoty 30 zł za dzień, jeśli wynajmujemy hot desk na ponad 5 dni - wylicza Jerzy Węglarz.

Poznańskie coworkingi nie mają pustostanów

Aktualnie, liczba wolnych stanowisk pracy w biurach elastycznych wynosi ok. 200 miejsc. Potencjalni klienci, kierując się swoimi własnymi predyspozycjami, mają więc w czym wybierać.

Zestawiając ogólną liczbę stanowisk z tymi aktualnie dostępnymi, zwracamy uwagę na fakt, że pustostany stanowią obecnie tylko 15 proc., a więc biura elastyczne cieszą się na rynku poznańskim dużym zainteresowaniem - dodaje Jerzy Węglarz, prezes zarządu agencji Biuro Na Miarę.

Call box i szatnia dla rowerzysty

Wśród najpopularniejszych udogodnień zapewnianych w cenie przez biura elastyczne na rynku poznańskim wymienić możemy: dostęp 24/7, serwis sprzątający, internet, media, dostęp do aneksu kuchennego, a także usługi drukarskie bądź możliwość odbioru poczty. Normą jest również zapewnienie dostępu do sal konferencyjnych w ramach przyznanego limitu, ochrona, nielimitowany dostęp do kawy, herbaty i wody oraz usługi recepcyjno-administracyjne.

- Niektóre biura proponują także dostęp do szkoleń oraz wstęp na wydarzenia organizowane przez danego operatora. Popularny staje się również dostęp do tzw. call boxów, a ci którzy wybierają dojazd do pracy rowerem, mogą liczyć na szatnię - wylicza Jerzy Węglarz.

Usługi płatne dodatkowo w biurach flex

Oprócz standardowych udogodnień wliczonych w cenę miesięcznego najmu, istnieje również kwestia usług płatnych dodatkowo. Wśród nich najpopularniejsze to: catering, miejsce parkingowe, dodatkowy czas w sali konferencyjnej, usługi prawne bądź księgowe, a także druk. Jeśli ktoś chce skorzystać z sal konferencyjnych lub szkoleniowych poza standardowym czasem lub po prostu na dłuższy okres, musi liczyć się z dodatkową opłatą. Takie pomieszczenia często są rezerwowane na podstawie opłat godzinowych lub dziennych.

- W niektórych biurach elastycznych klienci będą musieli ponieść również opłaty związane z kartą rotacyjną, serwisem sprzątającym dla poszczególnych modułów oraz prywatną siecią bezprzewodową i dostępem do wyższego standardem wyposażenia w postaci krzeseł bądź biurek - dodaje Jerzy Węglarz.

Należy jednak pamiętać, że zakres udogodnień różni się w zależności od konkretnego biura elastycznego i umowy najmu.

Raport „Elastyczne biura w Polsce. Poznań I półrocze 2023 r.” powstał na bazie informacji otrzymanych od operatorów biur elastycznych, którzy profesjonalnie udostępniają powierzchnie biurowe na elastycznych warunkach, w budynku o przeznaczeniu komercyjnym, na powierzchni o minimalnej wielkości 100 mkw. Ankieta została przeprowadzona wśród kontrahentów agencji Biuro Na Miarę w okresie luty-marzec 2023 r.

