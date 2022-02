CPI bierze więcej Immofinanz

CPI Property Group zwiększyła udziały w Immofinanz do ponad 48 proc.

CPI Property Group zwiększała udziały w Immofinanz do ponad 48 proc.

CPIPG posiada łącznie 26 621 030 akcji Immofinanz to odpowiada udziałowi wynoszącemu około 19,25 proc.

Cena nabycia jednej akcji wynosi 23 EUR razem z dywidendą.

CPI Property Group (CPIPG) i CEE Immobilien GmbH, spółka należąca w całości do S IMMO AG, podpisały 31 stycznia br. umowę nabycia 17 543 937 akcji Immofinanz AG, odpowiadających udziałowi w wysokości ok. 12,69 proc. w kapitale zakładowym Immofinanz.

Umowa obejmuje również nabycie przez CPIPG dodatkowych akcji, zaoferowanych w ramach częściowej oferty przejęcia Immofinanz ogłoszonej przez CEE Immobilien GmbH w dniu 23 grudnia 2021 r. Cena nabycia jednej akcji wynosi 23 EUR razem z dywidendą.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na dzień 31 stycznia 2022 r. CPIPG posiada zatem (bezpośrednio i pośrednio) łącznie 26 621 030 akcji Immofinanz, co odpowiada udziałowi wynoszącemu około 19,25 proc. oraz dalsze 39 986 345 akcji Immofinanz (około 28,92 proc.) na podstawie umów warunkowych. Powyższe stanowi łącznie 66 607 375 akcji, co odpowiada udziałowi w wysokości ok. 48,18 proc. w kapitale zakładowym Immofinanz.