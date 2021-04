CPI chce wzmocnić relacje z najemcami

Program OfficeME został opracowany jako odpowiedź na wyznaczone cele strategiczne, dotyczące budowania i wzmacniania relacji z najemcami, jako kluczowego elementu prowadzonej przez CPIPG polityki zrównoważonego rozwoju. Ideą programu jest wprowadzenie praktycznych rozwiązań i udogodnień, które usprawniają bezpieczne funkcjonowanie w biurowcach oraz ułatwiają i uprzyjemniają biurową codzienność. CPIPG rozpoczęło implementację OfficeME

we wrześniu 2020r. w Warsaw Financial Center, następnie jesienią w Atrium Centrum i Central Tower. W marcu 2021r. programem objęte zostały budynki należące do portfela CPIPG, zlokalizowane w pasie Alej Jerozolimskich: Eurocentrum Office Complex, Equator I, Equator II i Equator IV. Biurowce oferują łącznie ponad 150 tyś mkw GLA, a pracuje w nich ok. 13 tys. osób.

- Już od dłuższego czasu prowadzimy działania komunikacyjne, mające za zadanie zwiększenie synergii pomiędzy poszczególnymi budynkami, zwłaszcza w zakresie korzystania z infrastruktury i dostępnych udogodnień, oferowanych głównie przez Eurocentrum, które dysponuje nowoczesnym kompleksem handlowo-usługowym. Teraz, dzięki wprowadzeniu programu, będziemy mogli bardziej integrować pracowników oraz pomóc w budowaniu lepszego networkingu między firmami, mającymi siedzibę w poszczególnych budynkach przez np. przez organizację wydarzeń specjalnych czy prezentacji produktów i usług oferowanych przez naszych najemców – komentuje Monika Olejnik-Okuniewska, Dyrektor Marketingu CPIPG Polska.

W ramach programu w Eurocentrum oraz biurowcach Equator I, II i IV zostały ujednolicone recepcje. We wszystkich budynkach obowiązuje ten sam design oraz wygląd obsługi. Wprowadzone zostały także własne standardy dotyczące serwisu, wraz z wyznaczeniem kryteriów w zakresie pierwszego kontaktu z osobami wchodzącymi do budynku oraz sprawnej i przyjaznej komunikacji na linii goście – najemcy. Kolejnym udogodnieniem jest usługa Concierge. dostępna bezpłatnie dla pracowników firm, mających siedziby w biurowcu. Przy stanowisku w lobby oczekuje specjalista, któremu można zlecić każdą sprawę – zarówno w obrębie funkcjonowania biznesowego, jak również w zakresie spraw prywatnych, koniecznych do realizacji w godzinach pracy. Kontakt z Concierge może odbywać się telefonicznie lub online. Przy stanowisku można też kupić środki ochrony osobistej. Program będzie kontynuowany i rozwijany – również dzięki sugestiom najemców.