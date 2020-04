CPI kupuje udziały w warszawskim wieżowcu

Wieżowiec Chałubińskiego 8 położony jest w ścisłym centrum Warszawy. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych budynków w centrum stolicy i jeden z pierwszych wysokościowców w mieście, który oferuje łącznie 46 tys. mkw. powierzchni biurowej na 47 piętrach.

- Jesteśmy przekonani, że Chałubińskiego 8 to doskonała inwestycja długoterminowa, gwarantująca stałe przychody z czynszu i otwierająca możliwości dalszego rozwoju – mówi Tomas Salajka, Head of Acquisitions and Asset Management w CPIPG. Przy relatywnie niskim nakładzie finansowym, wzmocniliśmy swoją wiodącą pozycję na warszawskim rynku biurowym, tworząc szanse na przyszły rozwój - podkreśla.

Udziały w Chałubińskiego 8 to ósma transakcja CPIPG w ramach ogłoszonego w październiku planu rozwoju spółki na warszawskim rynku biurowym. Po nabyciu udziałów w Chałubińskiego 8, warszawski portfel biurowy CPI Property Group wynosi łącznie 305 500 mkw.

CPI Property Group jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych. Dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 9,1 miliarda euro.

W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza 22 nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego. Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie, Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.