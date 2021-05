CPI PG ma za sobą pracowitą wiosnę

Wiosenne ożywienie na rynkach oraz coraz liczniejsze deklaracje najemców o powrotach do pracy stacjonarnej, znalazły swoje odzwierciedlenie w efektach pracy działów Leasing Office i Leasing Retail CPIPG Polska. W pierwszych tygodniach wiosny podpisanych zostało 8 umów leasingowych, w należących do CPIPG budynkach biurowych w Warszawie! Łączna wartość umów to ok. 3200 mkw.

Niesłabnącym zaufaniem klientów cieszą się biurowce zlokalizowane w pasie Alej Jerozolimskich. Nowoczesna konstrukcja, doskonałe doświetlenie powierzchni, komfort komunikacyjny oraz dobra infrastruktura handlowo-usługowa na miejscu stanowią kwintesencję potrzeb firm z różnych branż. Umowy najmu w kwietniu br. w biurowcu Equator II przedłużyli: kancelaria notarialna, Mozów-Copper (firma z branży wydobywczej) oraz Schussler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. W sąsiednim Eurocentrum Office Complex swoją działalność postanowiła kontynuować firma CUBE.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Central Tower – jednym z najdłużej należących do portfela CPIPG biurowców, zlokalizowanym na rogu Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego, dysponującym ponad 14 tys. mkw powierzchni klasy A – działalność nadal prowadzić będzie Cpl Jobs – dostawca innowacyjnych usług rekrutacyjnych. Nowym najemcą w biurowcu będzie operator usług logistycznych dla e-commerce – firma Omnipack.

- Cieszymy się, że wszyscy nasi najemcy, którym kończyły się umowy najmy, zdecydowali o kontynuowaniu współpracy z CPIPG. Oznacza to, że możemy zaoferować najbardziej optymalne warunki zarówno w kwestii klasy jak i lokalizacji budynku, a także wysokie standardy w zakresie property managementu, bez względu na wielkość firmy i zapotrzebowanie na powierzchnię – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office w CPI Property Group Polska.

W zakresie umówi retailowych w warszawskich biurowcach CPIPG – współpracę kontynuować będzie położony na parterze Atrium Plaza ING Bank Śląski, a po sąsiedzku, obok Atrium Centrum, dla wygody najemców i uprzyjemnienia im letniej codzienności w biurze, stanie food truck serwujący Lody Dubajskie.