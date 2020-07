CPI podsumowuje wyniki

W I półroczu 2020r. CPIPG sfinalizowało 5 nowych akwizycji na łączną powierzchnię 90 tys. mkw. Do portfolio Grupy weszły (w kolejności transakcji): Green Corner A, Equator II, Equator I, Moniuszki 1A oraz 50,3 % udziałów w biurowcu Chałubińskiego 8. Aktualnie CPIPG jest właścicielem 13 biurowców o łącznej powierzchni przekraczającej 305 tys. mkw.

Dążąc do stałego podnoszenia wartości posiadanych assetów, CPIPG od stycznia sukcesywnie przechodziło na właścicielski model zarządzania oraz prowadziło prace nad zieloną certyfikacją w przejętych biurowcach. Zakończył się również proces rozwoju Działu Leasingu Biurowego. Do zespołu dołączyło pięciu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach z branży nieruchomości komercyjnych.

Efektem prac Działu Leasingu jest ponad 21 tys. mkw. wynajętej powierzchni w 8 biurowcach z portfolio Grupy. Transakcje przeprowadzone do końca czerwca br. obejmują zarówno rozpoczęcie współpracy z nowymi najemcami, jak i przedłużenie umów z obecnymi.

Największą pod względem wynajętej powierzchni umową jest przeniesienie do Central Tower tymczasowej siedziby Banku Gospodarstwa Krajowego – ponad 4000 mkw. Łączna wartość GLA, wynikająca z nowych i przedłużonych kontraktów w Central Tower wynosi prawie 5500 mkw.

W położonych w Alei Jana Pawła II biurowcach Atrium Centrum i Atrium Plaza nowi najemcy zajmą blisko 5,5 tys. mkw. powierzchni. Doskonała lokalizacja biurowców oraz kompletna infrastruktura sprawiły, że swoje siedziby przeniosły tu firmy z obszarów: bankowości, prawa, biotechnologii i bezpieczeństwa. Podobnymi atutami może poszczycić się Warsaw Financial Center – ikona na warszawskiej mapie nieruchomości komercyjnych. Siedziby biur obecnych najemców zostały powiększone o blisko 3,5 tys. mkw. 1 tys. mkw. został przeznaczony dla nowego najemcy.

O niesłabnącym zainteresowaniu można tez mówić w przypadku biurowców, należących do CPIPG, położonych w pasie Alej Jerozolimskich. Prestiżowi najemcy przedłużyli kontrakty w Eurocentrum Office Complex oraz Equator II na ponad 1300 mkw.

Popularnością cieszy się również położony na bliskiej Woli biurowiec Prosta 69, w którym przedłużono najmy lub powiększono istniejące powierzchnie o blisko 4,3 tys. mkw. W ostatnim, kupionym przez CPIPG biurowcu, Chałubińskiego 8 – do współpracy udało się zaprosić nowego najemcę z branży konsultingowej, a transakcja opiewała na 400 mkw.

- Wynajęcie 21 tys. mkw. w tak krótkim i trudnym czasie to ogromny sukces Działu Leasingu Biurowego CPIPG. Cały czas prowadzimy rozmowy, mające na celu zawarcie umów najmu na kolejne powierzchnie w naszym portfelu. Duże zainteresowanie potencjalnych najemców świadczy o wysokiej jakości naszych biurowców, a także zróżnicowanej ofercie, dopasowanej do potrzeb i możliwości dużych oraz mniejszych firm, poszukujących najlepszych lokalizacji oraz o najwyższych standardach zarządzania, które docenia rynek i najemcy – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office w CPI Property Group Polska.