CPI pracuje nad wizją biura przyszłości

CPIPG, we wdrażanym przez siebie właścicielskim modelu property management, postawił na innowacje i wyznaczanie nowych trendów. Efektem prac jest program „Bezpieczni w Biurze”, którego kolejnym etapem jest stworzenie modelu idealnego biura, dopasowanego do wyznaczników nowej rzeczywistości oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa.Naszą ideą biura nowej rzeczywistości jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomiki adaptacji przestrzeni i wydajności pracy. Stworzony nas model biura będzie uwzględniał odpowiednie warunki pracy oraz zasady przebywania w przestrzeniach wspólnych. Pragniemy też wdrożyć najlepsze rozwiązania technologiczne, np. minimalizujące bezpośredni kontakt z często używanymi powierzchniami – komentuje Agnieszka Ciupak, Head of Leasing Office, CPIPG Poland.

Projekt biura przygotowuje pracowania architektoniczna JMW Architekci, która posiada w portfolio szereg zrealizowanych projektów aranżacji wnętrz biurowych i komercyjnych, wpisujących się w trendy i zasady projektowania tego typu przestrzeni. Architekci już mierzą się z nowatorskim podejściem, czego efektem będzie przestrzeń, która z jednej strony zapewni wydajność pracowników w nowych warunkach, z drugiej strony postawi na podejście technologiczne i standardy higieny np. aplikacje sterujące funkcjonowaniem biura, stosowanie łatwych w utrzymaniu czystości materiałów wykończeniowych, bezdotykowość obsługi czy strefowanie i organizację komunikacji pracowników i gości wewnątrz biura.

- Powrót do biur po przerwie zawiązanej z pandemią powinien być świadomy i bezpieczny. Najważniejszym wyznacznikiem organizacji życia w biurze stanie się zachowanie zasad higieny i dystansu. Reorganizacja przestrzeni powinna zawierać także aspekt funkcjonalny i estetyczny, na co my jako architekci musimy szczególnie zwrócić uwagę. Wspomniane wyżej rozwiązania, to tylko część pomysłów, które będziemy implementować w projektach realizowanych przez pracownię JMW Architekci wspólnie z CPI Property Group w ramach programu „Bezpieczni w Biurze” – tłumaczy architekt Jakub Wiśniewski, Partner w JMW Architekci.

W projekcie „Bezpieczni w Biurze” uczestniczą również specjaliści z zakresu technologii biurowych oraz rozwiązań technicznych, zwłaszcza systemów wentylacyjnych i klimatyzacji.

Za zaplanowanie i wdrożenie zintegrowanych systemów technologicznych odpowiadać będzie IPS. Firma zapewnia profesjonalne, a zarazem kompleksowe rozwiązania teleinformatyczne, multimedialne oraz wielofunkcyjne systemy sprzętowe dla biznesu. Specjaliści IPS zrealizowali ponad 500 projektów dla renomowanych firm.

ECLIPSE Projekt zajmie się unowocześnieniem systemów instalacyjnych. Misją firmy jest zapewnienie jak najbardziej proekologicznych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu poczucia ładu estetycznego. ECLIPSE Projekt zrealizował projekty instalacji na łączną wartość 400 tyś mkw powierzchni biurowej z ponad 300 klientami.

Obecnie CPIPG jest właścicielem 13 biurowców w Warszawie, o łącznej powierzchni przekraczającej 305 000 mkw,