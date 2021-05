CPI Property Group zmienia koncepcję organizacji pracy biurowej

Biurowiec WFC









Od maja br. CPIPG rozpoczął pracę w nowym biurze, które mieści się na 9. piętrze należącego do portfolio grupy biurowca Warsaw Financial Center. Decyzja o zmianie siedziby to efekt wdrożenia nowej koncepcji organizacji pracy, opartej na pełnym poczuciu bezpieczeństwa oraz komforcie pracowników.