CPI przechodzi na zieloną energię

CPIPG konsekwentnie prowadzi działania w zakresie implementacji proekologicznych rozwiązań, jako jednego z podstawowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Strategicznym celem grupy w zakresie „zielonej” doktryny w posiadanych i zarządzanych nieruchomościach w Polsce jest zapewnienie dostaw energii, pochodzących z odnawialnych źródeł. Cel zrealizowany zostanie 1 stycznia 2023 r.

Warszawskie portfolio biurowe to 87 proc. wartości wszystkich należących do CPIPG segmentów nieruchomości w Polsce. Aktualnie trzy spośród 14 biurowców w pełni zasilane są zieloną energią. Są to Eurocentrum Office Complex oraz Green Corner A, które powstały w oparciu o zasady zrównoważonego budownictwa – począwszy od materiałów po rozwiązania eksploatacyjne oraz Warsaw Financial Center – jeden z najbardziej prestiżowych budynków biurowych w stolicy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 2022 r. ekologiczna energia popłynie do wszystkich biurowców z portfela CPIPG, położonych w pasie Alej Jerozolimskich. Projektem zmian objęte zostały położone po sąsiedzku: Equator I, Equator II i Equator IV. Podpisane już zostały wszelkie niezbędne umowy z dostawcami. Kolejnym biurowcem zasilanym energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, będzie położony przy ul. Grzybowskiej Concept Tower (01 stycznia 2022 r.).

W starszych biurowcach z portfolio CPIPG – Atrium Plaza i Atrium Centrum, Central Tower, Prosta 69 oraz w przejętym w marcu 2020 r. Moniuszki 1A dostawy tradycyjnej energii planowane są do końca 2022 r. Aktualnie trwają negocjacje z kontrahentami w zakresie ratyfikacji zielonych umów.

W sektorze retail – Centrum Handlowe „Ogrody” w Elblągu, jako największy i najnowocześniejszy obiekt handlowy w regionie, przejdzie na nowe źródła energii od 01 stycznia 2022 r., a Galeria Orkana w Lublinie – od 01 stycznia 2023 r. Należące do CPIPG warszawskie hotele – prestiżowy Le Regina ora Diana Residence, mają podpisane umowy na ekologiczne zasilanie od początku 2022 r.

- Potrzeba zastąpienia tradycyjnych źródeł energii odnawialnymi jest bezdyskusyjna. Jako odpowiedzialna firma pragniemy pozytywnie wpływać na środowisko wszędzie tam, gdzie posiadamy nieruchomości. Przemawiają za tym argumenty natury ekologicznej jak i ekonomicznej. Dla CPIPG – właściciela i zarządcy największego portfela powierzchni biurowych w Warszawie, to również obowiązek, wynikający z obietnic składanych naszym najemcom w zakresie prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju – komentuje Cezary Kopij, Dyrektor Techniczny CPIPG Polska.