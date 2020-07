CPI samodzielnie zarządza biurowcem Equator I

CPI Property Group przejmuje zarządzanie w kolejnym, należącym do portfolio grupy biurowcu – Equator I. Przejście na właścicielski model zarządzania w posiadanych nieruchomościach biurowych w Warszawie, to jeden z kluczowych elementów strategii CPIPG w Polsce.

Od marca 2020 r. grupa przejęła property management w 11 z 13 swoich biurowców w stolicy. Tym samym CPIPG finalizuje realizację założonego celu. Przejęcie zarządzania w Equator I kończy również proces zmiany modelu zarządzania w należących do portfela grupy inwestycjach, położonych w korytarzu Alej Jerozolimskich: Eurocentrum Office Complex, Equator I, Equator II oraz Equator IV, o łącznej powierzchni GLA 148 500 mkw.

Equator I został oddany do użytku w 2008 r. Biurowiec dysponuje ponad 19,5 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, położonej na 15 kondygnacjach oraz przestrzenią handlowo-usługową. Budynek posiada certyfikat BREEAM in use na poziomie Very Good. Transakcja zakupu budynku Equator I została sfinalizowana w marcu 2020r.

- Zakończenie procesu przejmowania property management w biurowcach CPIPG, zlokalizowanych w korytarzu Alej Jerozolimskich, pozwala nam na intensyfikację budowania synergii między biurowcami, zarówno w kwestii infrastruktury, jak i szybkiego wprowadzania ujednoliconych procedur. Będziemy się również koncentrować na promowaniu rozwiązań, jakimi dysponują poszczególne biurowce, wśród pracowników wszystkich naszych sąsiednich inwestycji. Dzięki takiemu założeniu będziemy mogli spełniać o wiele szersze potrzeby najemców, a tym samym podnosić jakość i komfort pracy – komentuje Marcin Mędrzycki, p.o. Head of Asset Management w CPIPG Polska.

Obecnie CPIPG jest właścicielem 13 biurowców w Warszawie, o łącznej powierzchni przekraczającej 305tys. mkw.