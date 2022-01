CPIPG emituje obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem

CPI Property Group to pierwsza spółka nieruchomościowa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która wyemitowała obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Wartość emisji wyniosła 700 mln euro.

- CPIPG jest dumny z bycia liderem w dziedzinie zrównoważonego finansowania – mówi David Greenbaum, dyrektor finansowy CPI Property Group. - Byliśmy pierwszym emitentem w naszym regionie, który wprowadził do obiegu referencyjne zielone obligacje w 2019 roku. Obecna innowacyjna transakcja jeszcze bardziej wzmacnia nasz program ESG i strukturę kapitałową – dodaje.

Wartość emisji obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem wyniosła 700 mln euro z rocznym oprocentowaniem w wysokości 1,75 proc. i terminem zapadalności 14 stycznia 2030 r.

Zgodnie ze zobowiązaniem CPIPG do zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych w swoim portfelu nieruchomości o 30 proc. do 2030 r. (w porównaniu z rokiem bazowym 2019), wyemitowane obligacje powiązane są ze zrównoważonym rozwojem i podlegają marży progresywnej w wysokości 0,25 proc. w ostatnich dwóch latach, jeśli CPIPG nie osiągnie redukcji intensywności emisji GHG o około 22 proc. do końca 2027 r.

Wpływy z obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem zostaną wykorzystane przede wszystkim do sfinansowania pełnej spłaty dwóch emisji obligacji: (i) obligacji, oprocentowanych na poziomie 4,75 proc., z terminem wykupu 8 marca 2023 r., o wartości około 377 mln USD oraz (ii) obligacji oprocentowanych na poziome 2,125 proc. z terminem wykupu 4 października 2024 r., o wartości około 239 mln EUR.

Obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem, wyemitowane w ramach programu obligacji średnioterminowych CPIPG, mają rating Baa2 według agencji Moody's i BBB według agencji Standard & Poor's. Prospekt emisyjny oraz szczegółowe warunki obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem są dostępne na stronie internetowej CPPG