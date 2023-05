CPI Property Group po objęciu większościowego pakietu akcji IMMOFINANZ w 2022 roku, zarządza dwoma portfelami nieruchomości. W portfelu własnym, w zakresie asset i property management, obowiązuje właścicielski model operacyjny. Dla ujednolicenia standardów obsługi, modernizacji i funkcjonowania budynków, a także lepszej komunikacji z najemcami CPI Property Group wprowadził właścicielski property management w 10 warszawskich biurowcach z portfela IMMOFINANZ.

Wypracowany przez CPIPG model zarządzania zaimplementowany został w: myhive Warsaw Spire, myhive Crown Point, myhive Crown Tower, myhive Nimbus, myhive IO-1, kompleksie myhive Park Postępu oraz czterech biurowcach myhive Mokotów. Tym samym CPI Property Group stał się property managerem wszystkich, należących do grupy 24 biurowców w Warszawie,

o łącznej powierzchni ponad 560 000 m kw. powierzchni i wartości przekraczającej

1,7 miliarda euro.

Jestem przekonany, że zmiana ta pozytywnie wpłynie na zacieśnianie relacji z firmami operującymi w budynkach. Nasi specjaliści, zaangażowani wcześniej we wprowadzanie zasad właścicielskiego zarządzania w biurowcach należących do CPIPG, teraz mogą płynnie przenieść najlepsze wzorce do tych z portfela IMMOFINANZ, oferując tym samym sprawnie działającą strukturę oraz przyjazne zasady współpracy. Jedną z podstawowych zalet naszego property management jest szybkość reagowania na wszelkie potrzeby w zakresie funkcjonowania obiektu, jakości pracy, jak i potrzeb najemców. W konsekwencji możemy skuteczniej realizować naszą misję i stawiać czoła oczekiwaniom najemców, co stanowi jeden z głównych czynników długoletniej obecności firmy w danej lokalizacji – komentuje Marcin Mędrzycki, Head of Asset Management w CPI Property Group Polska.