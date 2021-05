Cresa: Wrocławskie biurowce wracają na właściwe tory

Na wrocławskim rynku biurowym widać zwiększoną aktywność i decyzyjność najemców oraz większy optymizm. Wygląda na to, że zainteresowanie biurami będzie rosło - mówi dla PropertyNews.pl Klaudiusz Pomykała, dyrektor biura we Wrocławiu, Cresa Polska.

Pierwszy kwartał bieżącego roku we Wrocławiu stał pod znakiem dalszej obserwacji rynku, co znajduje odzwierciedlenie w wolumenie transakcji zbliżonym do wyników ostatniego kwartału roku ubiegłego - mówi Klaudiusz Pomykała, dyrektor biura we Wrocławiu, Cresa Polska. - Trzeba jednak pamiętać, że pandemia nie zatrzymała procesów inwestycyjnych. Firmy - głównie z branż: IT, e-commerce czy digital - prowadzą rekrutacje, ale dużą aktywność wykazuje również sektor BPO/SSC i szeroko pojętych usług - wylicza i podkreśla rosnący optymizm na rynku.

Ekspert wskazuje i interpretuje również trendy na rynku biurowym Dolnego Śląska oraz opisuje kierunki zmian zachodzących w biurowcach.