Cushman & Wakefield skomercjalizuje flagowy projekt STRABAG Real Estate. Upper One to najnowszy projekt spółki deweloperskiej.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została wybrana wyłącznym agentem odpowiedzialnym za komercjalizację części biurowej kompleksu Upper One w Warszawie.

Upper One to najnowszy projekt spółki deweloperskiej STRABAG Real Estate, który powstanie w miejscu nieczynnego biurowca Atrium International.

W ramach najnowszej inwestycji STRABAG Real Estate zostaną wybudowane 34-kondygnacyjna wieża biurowa oraz 17-kondygnacyjny hotel. Łącznie Upper One zaoferuje 35 900 mkw. powierzchni biurowej i około 11 000 mkw. GLA przestrzeni hotelowej. Cały projekt zostanie oddany do użytku w 2026 roku.

Budowa Upper One to jeden z priorytetów biznesowych STRABAG Real Estate na najbliższe lata. Do przygotowania koncepcji projektu podeszliśmy niezwykle starannie, chcąc w pełni wykorzystać potencjał tej symbolicznej dla wielu mieszkańców stolicy lokalizacji. Zależy nam, aby kompleks Upper One płynnie wpisał się zabudowę warszawskiego śródmieścia i zaoferował swoim przyszłym najemcom całkiem nową jakość pod kątem użytkowania oraz komfortu pracy. Naturalnym elementem realizacji inwestycji jest jej komercjalizacja, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z tak doświadczonym partnerem jak Cushman & Wakefield - komentuje Henryk Bilski, Leasing Director w STRABAG Real Estate.

Prace budowlane polegające na rozbiórce istniejącego biurowca Atrium International rozpoczną się w I kwartale przyszłego roku. Generalnym wykonawcą kompleksu, odpowiedzialnym także za roboty rozbiórkowe, jest spółka budowlana STRABAG.

Upper One to jeden z najważniejszych nowych projektów komercyjnych w Warszawie. Po pierwsze, inwestycja STRABAG Real Estate na nowo zdefiniuje śródmiejski kwartał pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. Grzybowską, Krochmalną i Ciepłą. Po drugie, cały kompleks zaoferuje innowacyjne rozwiązania ekologiczne, wyznaczając tym samym nowe standardy na rynku nieruchomości w Polsce. I w końcu – będzie to jedna z kluczowych inwestycji, która pozwoli sprostać rosnącemu popytowi na powierzchnie biurowe w stolicy, zwłaszcza w obliczu spodziewanej luki podażowej. Cieszymy się, że to właśnie nam STRABAG Real Estate powierzył komercjalizację swojej flagowej inwestycji i dziękujemy za okazane zaufanie - komentuje Anna Górska-Kwiatkowska, Head of Leasing Services w Cushman & Wakefield.

Wizualnym wyróżnikiem Upper One będzie nowoczesna i zarazem elegancka, rzeźbiona światłem fasada, zdynamizowana ruchem pięciu przeszklonych wind. Dodatkowo w wieży biurowca przewidziano trzy windy wewnętrzne. Warto podkreślić, że na najwyższych kondygnacjach inwestycji jej najemcy będą mogli skorzystać ze specjalnie zaprojektowanych tarasów zewnętrznych – Upper One będzie tym samym jednym z niewielu wysokościowców w Polsce oferujących takie rozwiązanie. W całym kompleksie deweloper planuje udostępnić ponad 200 miejsc parkingowych, w tym punkty do ładowania samochodów elektrycznych.

Na zewnątrz powstaną z kolei zielona strefa odpoczynku oraz amfiteatr, które stworzą miejsce do relaksu i organizacji wydarzeń kulturalnych.

Niezwykle ważny w procesie projektowania Upper One był aspekt ekologii i optymalizacji zużycia mediów. Finalnie zdecydowaliśmy się na wykorzystanie nowatorskiego systemu geotermii, czyli odnawialnego i ekonomicznego źródła energii do ogrzewania oraz chłodzenia budynku. Ponadto, w naszej inwestycji wdrożymy szereg rozwiązań służących poprawie jakości powietrza na przykład jonizację lub nawilżacze adiabatyczne. Najwyższą jakość Upper One potwierdzą certyfikaty LEED Platinum i WELL Building Standard, a także „Obiekt bez barier” Fundacji Integracja, który jest przyznawany nieruchomościom dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową - dodaje Henryk Bilski, Leasing Director w STRABAG Real Estate.

