Cushman & Wakefield przenosi się do biurowca Ghelamco

Cushman & Wakefield konsoliduje swoje warszawskie biura i otwiera siedzibę w kompleksie The Warsaw HUB w nowym biznesowym centrum miasta. Międzynarodowa firma doradcza z rynku nieruchomości zajmie w wieżowcu blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Umowa pomiędzy Cushman & Wakefield a firmą Ghelamco, została podpisana na okres 7 lat. Firma zajmie blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej na 18 i 19 kondygnacji wieży B w kompleksie The Warsaw HUB.

– Jako eksperci na rynku nieruchomości zdajemy sobie sprawę ze znaczenia środowiska pracy, które sprzyja zrównoważonemu stylowi pracy, współpracy i wymianie wiedzy. W naszej branży odpowiednie biuro jest niezbędne do tego, aby świadczyć najwyższej jakości usługi i zapewniać klientom jak najlepsze wyniki. Po przeprowadzce nasz zespół w Warszawie w końcu znajdzie się pod jednym dachem. Będziemy mogli pracować razem w światowej klasy przestrzeni, która będzie zachęcała do innowacyjności i kreatywności, a przede wszystkim ułatwi nam pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych talentów. Tak jak inne miejsca pracy przyszłości, nasze biuro będzie ewoluowało w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby naszych pracowników i klientów. Ta gościnna przestrzeń będzie naszą wizytówką umożliwiającą testowanie nowych, zawansowanych rozwiązań technologicznych, materiałów, mebli i narzędzi – mówi Charles Taylor, partner, dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce.

– Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszego zespołu. Nieustannie wdrażamy nowe, często autorskie, rozwiązania, które mają umożliwiać pracownikom prowadzenie zdrowego i zrównoważonego stylu życia. Atrakcyjne, nowoczesne i dostosowane do potrzeb środowisko pracy, dostępność części wypoczynkowej i strefy relaksu w biurze są, naszym zdaniem, kluczem do efektywności – podkreśla Kinga Bloch, partner, dyrektor HR, Cushman & Wakefield.

– Najwyższe standardy biurowe i znakomita lokalizacja w samym sercu nowego centrum biznesowego Warszawy przyciągają do The Warsaw HUB najbardziej wymagających najemców. Cieszy nas, że projekty Ghelamco wybierają również wiodące firmy z sektora nieruchomości komercyjnych, co traktujemy jako wyraz uznania i zaufania. Bardzo miło nam powitać w tym prestiżowym gronie Cushman & Wakefield – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.