Cushman & Wakefield prześwietla stołeczne biura

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 sie 2020 14:55

Obecnie w Warszawie w budowie znajduje się około 680 tys. mkw. powierzchni biurowej. W ostatnich sześciu miesiącach do użytku oddano łącznie ponad 106 tys. mkw. Popyt brutto w pierwszym półroczu był niższy o 17 proc. niż w analogicznym okresie 2019 r. Wskaźnik pustostanów wyniósł 7,9 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Czynsze utrzymały się na poziomie 24 euro/mkw./miesiąc w centrum i 15 euro/mkw./miesiąc poza centrum.