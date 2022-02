Cushman & Wakefield stawia na zrównoważony rozwój

Cushman & Wakefield zredukuje emisję gazów cieplarnianych związanych z prowadzeniem własnych biur i działalności.

Międzynarodowa firma ma w planach także rozbudowę swojej dotychczasowej oferty usług w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tereza Jelínková będzie koordynowała prace zespołów ds. zrównoważonego rozwoju i ESG w Cushman & Wakefield w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dla Cushman & Wakefield kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG są jednym z priorytetów. Firma niedawno poinformowała o przyjęciu ambitnych celów opartych o wiedzę naukową i zatwierdzonych przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z prowadzeniem biur i działalności operacyjnej, w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019 oraz zaangażowanie swoich kluczowych klientów, należących do grona największych w świecie właścicieli i najemców nieruchomości, które odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych w zarządzanych przez nią obiektach (zakres 3), w wyznaczenie własnych celów do osiągnięcia do roku 2025.

Ponadto, przystępując do kampanii Business Ambition for 1.5ºC, Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości (zakresach 1, 2 i 3) do 2050 r.

- Budynki odpowiadają za znaczną część światowej emisji dwutlenku węgla, dlatego zdajemy sobie sprawę, że Cushman & Wakefield odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu zrównoważonej przyszłości w branży nieruchomości. W związku z tym skupimy nasze wysiłki na ograniczaniu emisji związanej z naszą własną działalnością operacyjną (emisji bezpośrednich oraz wynikających z produkcji kupowanej przez firmę energii cieplnej i elektrycznej), a także emisji przez obiekty, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów, właścicieli i najemców nieruchomości. Zapewnimy im wsparcie przy wyznaczeniu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju i, co najważniejsze, pomoc w ich osiągnięciu – mówi Jonathan Hallett, dyrektor Cushman & Wakefield na Europę Środkowo-Wschodnią.

W planach zmniejszenie wpływu nieruchomości na środowisko naturalne