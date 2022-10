Cushman & Wakefield został wyłącznym agentem Green Horizon, należącego do Globalworth.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield została wyłącznym agentem Green Horizon.

Green Horizon należy do Globalworth – właściciela i zarządcy największego portfela biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Green Horizon to nowoczesny biurowiec zlokalizowany w łódzkim Śródmieściu, przy ulicy Pomorskiej 106, w pobliżu ronda Solidarności. Całkowita powierzchnia tego sześciopiętrowego usługowo biurowego obiektu wynosi 35 500 mkw. W budynku dostępne są m.in.: kantyna, bank i bankomat, przedszkole i żłobek, sklep spożywczy i placówki medyczne. W okolicy znajduje się rozwinięta komunikacja miejska i infrastruktura dla rowerzystów. Green Horizon zaaranżowany został w oparciu o proekologiczne wartości, dzięki czemu wyróżniony został certyfikatami LEED Gold, BREEAM Excellent oraz WELL Health & Safety 2022 oraz Certyfikat Bez Barier (w trakcie wdrożenia).



Zlokalizowany w pobliżu centrum Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego obiekt Green Horizon, znają wszyscy Łodzianie. Swój biznes ulokowały tu kluczowe firmy z sektora BPO. Współpracę z Globalworth zaczynamy w bardzo ciekawym momencie metamorfozy budynku. Dbałość o zdrowie i środowisko jest jednym z priorytetów wynajmującego, czego dowodzą takie proekologiczne realizacje jak instalacja nowoczesnego systemu ogrodnictwa modułowego. Dodatkowo energooszczędny system oświetlenia i klimatyzacji, a także przyznane budynkowi certyfikaty świadczące o działalności na rzecz środowiska. Dzięki udogodnieniom i wysokiej jakości wykończeniu, stanowi właściwy wybór dla nowego najemcy i odpowiada stawianym oczekiwaniom - mówi Zuzanna Krech, Associate, Regional Head Central Poland, Cushman & Wakefield.



Green Horizon to rozpoznawalne miejsce na biznesowej mapie Łodzi. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z tak doświadczonym partnerem jak Cushman & Wakefield nasz biurowiec zostanie w pełni skomercjalizowany. W efekcie pandemii zmieniły się oczekiwania najemców. Firmy poszukują powierzchni coraz lepszej jakości, pozwalającej im zadbać o jeszcze większy komfort pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo, a także możliwie najlepsze warunki pracy. Nasz budynek odpowiada tym potrzebom oferując w pełni wykończone i bardzo dobrze doświetlone powierzchnie pięter z pięknym widokiem - zaznacza Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.



Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie.

Green Horizon to nowoczesny budynek biurowy zlokalizowany przy ważnym węźle komunikacyjnym przy rondzie Solidarności, zaledwie 1,5 km od dworca Łódź Fabryczna i ścisłego centrum miasta. Atutem nieruchomości jest również bezpośrednie sąsiedztwo największego kampusu Uniwersytetu Łódzkiego. Budynek oferuje 35,5 tys. mkw. powierzchni biurowej, ponad 400 miejsc parkingowych oraz liczne udogodnienia dla najemców, m.in. restauracje, centrum medyczne oraz przedszkole. Wyposażono go również w ekologiczne rozwiązania, m.in. energooszczędne oświetlenie i wydajny system klimatyzacji, wykorzystujący chłodne powietrze z zewnątrz. Obiekt posiada certyfikat LEED na poziomie Gold.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl