Cushman & Wakefield zadba o Astrum Business Park

Astrum Business Park jest częścią WOOD & Company.

Zarządzanie biurowcem powierzono Cushman & Wakefield.

Warszawski Astrum Business Park ma 30 tys. mkw. powierzchni.

Astrum Business Park to zlokalizowany w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej kompleks biurowy. Składa się z 6-kondygnacyjnego budynku i trzech 4-kondygnacyjnych segmentów. Ma przeznaczenie biurowo-usługowe, a jego powierzchnia wynosi 30 tys. mkw.

Obiekt otrzymał międzynarodowy certyfikat BREEAM FINAL z oceną „Very Good”. Na terenie Astrum Business Park wdrażane są zielone rozwiązania takie jak: niskie zużycie energii cieplnej dzięki oknom i elewacjom o wysokiej izolacyjności termicznej, nowoczesna klimatyzacja z indywidualną regulacją temperatury, system segregacji odpadów czy stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych.

Cieszymy się, że nowy właściciel Astrum Business Park zaufał nam w kwestii zarządzania obiektem. Jego atrakcyjna lokalizacja, zapewniająca dogodne połączenie z centrum stolicy oraz zielone rozwiązania, które spełnia, czynią obiekt funkcjonalnym i sprzyjającym najemcom – komentuje Karolina Wiśniewska, Senior Portfolio Manager, Cushman & Wakefield.

Nawiązanie współpracy z WOOD & Company, która rozpoczęła się już procesem set-upu budynku w okresie przed-transakcyjnym, to dla Cushman & Wakefield duże wyróżnienie. Wierzymy, że obiekt Astrum Business Park spełni oczekiwania klienta, o co – jako zarządca – zadbamy – dodaje Grzegorz Dyląg, Partner, Head of Asset Services Business Space, Asset Services EMEA, Cushman & Wakefield.

WOOD & Company koncentruje się na świadczeniu usług w zakresie finansowania przedsiębiorstw i rynków kapitałowych, obrocie papierami wartościowymi oraz zarządzaniu aktywami. Grupa założona została w 1991 roku i swoje biura ma w siedmiu miastach europejskich: Pradze, Bratysławie, Warszawie, Mediolanie, Bukareszcie, Dublinie i Londynie.