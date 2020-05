Cushman & Wakefield zmienia siedzibę, którą będzie też zarządzał

Cushman & Wakefield przenosi siedzibę z biurowca Metropolitan do The Warsaw HUB, w którym zajmie blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni. Jednocześnie firma będzie zarządzać kompleksem wieżowców realizowanym przez Ghelamco.

Firma Cushman & Wakefield jest odpowiedzialna także za przygotowanie obiektu do komercjalizacji, szczególnie w aspektach technicznym oraz nadzoru budowy. Wspiera także Ghelamco w obszarze przygotowania materiałów marketingowych dla najemców jak i potencjalnych użytkowników części wspólnych obiektu.

- To kolejny, po budynku Rondo 1, tak imponujący i nowoczesny obiekt w naszym zarządczym portfolio. Doskonała lokalizacja i najwyższe standardy biurowe sprawiły, że będziemy nie tylko zarządzać, ale także rezydować w The Warsaw HUB – mówi Grzegorz Dyląg, Head of Asset Services Business Space w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, Cushman & Wakefield.

Kompleks biurowy The Warsaw HUB to projekt Ghelamco. Przy rondzie Daszyńskiego na Woli powstają trzy budynki: 86-metrowy obiekt hotelowy oraz dwie 130-metrowe wieże biurowe, które połączy wspólne pięciokondygnacyjne podium. Na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą się przestrzenie biurowe i coworkingowe, centrum konferencyjne, hotele, lokale handlowo-usługowe, klub fitness oraz centrum współpracy startupów i korporacji.