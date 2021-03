Ćwierć wieku na parkiecie i w deweloperce. Echo świętuje

25 lat temu lokalna gazeta przekształciła się w notowanego na warszawskiej giełdzie dewelopera i zaczęła budować projekty w kolejnych miastach. Firma zaczynała od jednego wielorodzinnego budynku w Kielcach i od tego czasu zdołała zrealizować prawie 200 projektów w ponad 30 miastach Polski. W ciągu ostatnich 25 lat Echo Investment zaznaczyło swoją obecność na polskim rynku nieruchomości, dostarczając blisko 100 projektów mieszkaniowych na sprzedaż i wynajem, 44 biurowce, 33 centra handlowe i 16 hoteli. Firma zdobywała doświadczenie i zgromadziła najlepszy zespół niezbędny do tworzenia "destinations" – dużych, miastotwórczych projektów, które wpisują się w potrzeby miast i je uzupełniają. Flagowe projekty Echo Investment, takie jak Browary Warszawskie i Fuzja, są przykładem podejścia firmy do odpowiedzialnego planowania i budowania przemyślanych fragmentów miast.

– Z kieleckiej gazety, krok po kroku, Echo Investment stawało się liderem w każdym sektorze swojej działalności. Zbudowaliśmy Galerię Echo, najbardziej innowacyjne centrum handlowe w Kielcach, zrewitalizowaliśmy prawie 5 hektarów zapomnianej części warszawskiej Woli, tworząc Browary Warszawskie, jako pierwszy deweloper w Polsce włączyliśmy do naszego biznesu zarówno operatora powierzchni typu flex space, jak i platformę mieszkań na wynajem. Ponadto wybudowaliśmy wieżowiec Q22 w Warszawie, a w ciągu ostatnich 5 lat sprzedaliśmy 13 biurowców za blisko 800 mln euro. Nasza bogata historia pozwala nam na realizowanie dobrze zaprojektowanych, wielofunkcyjnych projektów „destination”, z których jesteśmy znani. Echo Investment jest doskonale przygotowane do dalszego rozwoju w Polsce i dostarczania na rynek projektów mieszkaniowych, biurowych i miastotwórczych „destinations”. W przygotowaniu mamy ponad 65 projektów o łącznej szacowanej powierzchni użytkowej ok. 1 mln mkw., a dodając do tego potencjał uzyskany dzięki przejęciu Archicomu, nasze perspektywy na przyszłość są ekscytujące – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

