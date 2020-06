Cybercom zostaje w myhive Crown Tower

W procesie renegocjowania umowy firmie Cybercom doradzali eksperci JLL.

- Po dość długim procesie wyboru przestrzeni biurowej na kolejnych kilka lat finalnie zdecydowaliśmy o pozostaniu w obecnym biurowcu. Panująca cały czas niepewność związana z COVID-19, ostatecznie przypieczętowała wybór opcji, która dawała nam większe bezpieczeństwo oraz przewidywalność w zakresie powierzchni. Obecne biuro doceniamy za dogodną lokalizację. Budynek jest bardzo dobrze skomunikowany, co jest istotne dla naszych pracowników. Jest to dobre miejsce do pracy również z uwagi na dynamicznie rozwijające się biznesowe otoczenie Ronda Daszyńskiego oraz szeroką ofertę udogodnień występujących w pobliżu - mówi Katarzyna Bator, dyrektor finansowy, Cybercom.

Cybercom w myhive Crown Tower zajmuje prawie 1000 mkw.

- Wola to jeden z najbardziej pożądanych adresów biurowych w regionie CEE, co znajduje potwierdzenie w profilu firm, które decydują się na podpisanie tutaj umowy najmu. Wola jest chętnie wybierana przez międzynarodowych graczy IT, a także firmy z sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego, którzy należą do grupy najbardziej wymagających najemców. Ponadto, atrakcyjność tej części biznesowej stolicy przekłada się również na rosnącą skalę renegocjacji dotychczasowych kontraktów. Cieszymy się, że Cybercom zdecydował się pozostać w myhive Crown Tower i wierzymy, że zmieniające się otoczenie Ronda Daszyńskiego stworzy jeszcze bardziej komfortowe warunki pracy dla pracowników firmy - komentuje Jarosław Kwiecień, starszy konsultant, JLL.

Położony na warszawskiej Woli 12-piętrowy budynek myhive Crown Tower oferuje ok. 8500 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia.

Cybercom to międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą w Szwecji, zatrudniająca ponad 1200 osób. W Polsce zatrudnia około 300 osób pracujących w Łodzi, Warszawie i Bydgoszczy. Firma dostarcza szyte na miarę, innowacyjne rozwiązania IT dla klientów z całego świata.