Cyfrowa zmiana warty w ochronie nieruchomości komercyjnych

Pandemia, a w jej efekcie przejście na model pracy zdalnej wymusiły wzmożoną cyfryzację firm.

Przyspieszona cyfryzacja wpłynęły na zmianę podejścia do zarządzania organizacją pracy oraz priorytetów we współpracy outsourcingowej, w tym w zakresie ochrony budynków.

Grupa Impel, w odpowiedzi na nowe potrzeby rynku, zredefiniowała portfel usług i skoncentrowała się na sferze cyfrowej.

Ostatnie trzy lata działalności biznesowej w warunkach pandemicznych na dobre zmieniły podejście do funkcjonowania biurowców. Masowe przejście pracowników na pracę zdalną wymusiły na firmach przyspieszoną cyfryzację na dużą skalę, a w opustoszałych budynkach niejednokrotnie zmieniono narzędzia do ich utrzymywania – wszystko po to by osiągnąć nową jakość lub zminimalizować koszty.

Technologie na pierwszym planie

Zmiany trendów nie ominęły jednego z kluczowych obszarów FM w budynkach biurowych – zapewnienia bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia Krzysztof Bereza, dyrektor Grupy Produktowej Technical Securites w Grupie Impel, kierunek zmian został wytyczony na długo przed pandemią, jednak to właśnie COVID-19 przyspieszył tempo transformacji i uświadomił wszystkim, jak efektywna może być integracja usług.

- Automatyzacja usług ochrony znacząco przyspieszyła. Obserwujemy również duży wzrost zainteresowania ze strony zarządców i właścicieli rozwiązaniami technologicznymi – mówi Krzysztof Bereza. - Klienci zaczęli dostrzegać, że sprawne, bardziej zaawansowane systemy zapewniają większą skuteczność, a co więcej, zmniejszyły się również koszty ich wdrażania. Jeszcze 5-6 lat temu zwrot z inwestycji następował po 36 miesiącach, dziś w przypadku kontraktów średniej wartości zajmuje mniej niż rok – podaje.

Krzysztof Bereza, dyrektor Grupy Produktowej Technical Securites w Grupie Impel, mat.pras.

Jak zapewnia ekspert, grupa klientów, którzy dążą do modernizacji systemów ochrony i dostosowania jej do standardów rynkowych systematycznie rośnie. – To cieszy, ponieważ dzięki automatyzacji procesów, mamy pełniejszy obraz funkcjonowania nieruchomości – mówi Krzysztof Bereza.

Zintegrowane usługi docenione

Jak dziś wygląda zapewnienie bezpieczeństwa w biurowcach? System jest w pełni zintegrowany z innymi elementami wchodzącymi w zakres usług FM, oparty na usługach mobilnych i nowoczesnych technologiach.

– Zamiast ochrony fizycznej skupiono się bardziej na monitoringu wizyjnym. Ochrona oparta o analitykę video i monitoring zdalny okazuje się finalnie dużo skuteczniejsza pod warunkiem, że dostawca usług ma również zabezpieczoną sferę interwencyjną, m.in. patrole, których zadaniem jest reagowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia – tłumaczy Krzysztof Bereza. – Dodatkowo, ochrona hybrydowa składająca się z rozwiązań technologicznych odpowiadających za detekcję intruza czy zagrożeń oraz pracy człowieka kierowanego wyłącznie do bezpośredniej interwencji zmniejsza statystyczną szkodowość. Systemy dużo sprawniej i dokładniej wykrywają niepożądane zdarzenia.

Ochrona w nowej roli

Zmianie uległy również rola i funkcje ochrony jako pracowników nieruchomości komercyjnej. Poza kwestiami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa, pojawiły się funkcje dodatkowe lub usługi związane innymi elementami wspierającymi proces zarządzania mogące być realizowane zdalnie, w tym zdalny concierge.

- Ochrona może świadczyć usługi typowo recepcyjne: obsługuje gości, odbiera awizację, kieruje do odpowiednich osób. Obserwujemy rozkwit systemów autonomicznych, które zapewniają samoobsługę. Gość wchodzący do biurowca może skorzystać z kiosku recepcyjnego lub połączyć się przez system z wybranym użytkownikiem biurowca – mówi dyrektor Grupy Produktowej Technical Securites w Grupie Impel. – Innym przykładem mogą być samoobsługowe systemy depozycji kluczy, gdzie - po wcześniejszym wypisaniu wszystkich poświadczeń - użytkownik ma dostęp do kluczy, do których przyznano mu uprawnienia.

Pełen obraz funkcjonowania budynku

Jak zapewnia Krzysztof Bereza, zarządcy nieruchomości mają coraz większą świadomość profitów, jakie mogą czerpać z wprowadzania usług zintegrowanych. – Dostrzegamy potrzebę klientów w zakresie kompleksowego wsparcia – nie tylko instalacji systemów czy ich optymalizacji, ale również utrzymywania systemów w sprawności. Z tego powodu stworzyliśmy centrum wsparcia operacyjnego, czyli całodobowy service desk, gdzie spływają wszystkie zgłoszenia, w tym o awarii systemów budynkowych i operatorzy mają możliwość zdalnego diagnozowania lub naprawy systemów – mówi. – Dzięki połączeniu wielu narzędzi i rozwiązań, mamy kontrolę nad bezpieczeństwem w biurowcu.