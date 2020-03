Cyfrowe otwarcie w Cedecie

Nanovo zaprojektowało i wdrożyło system cyfrowego kanału komunikacji w Pekao S.A. Technologia digitalizująca działania reklamowo-informacyjne została wprowadzona w sześciu placówkach, w tym we flagowym oddziale zlokalizowanym w słynnym warszawskim Cedecie.

Tym samym kolejna duża marka podjęła kroki zmierzające do ograniczenia papierowych formatów i umożliwiła swoim klientom cyfrowe doświadczanie, dotychczas analogowej, przestrzeni.

Konieczność limitowania analogowych dokumentów to codzienność wielu firm i instytucji, niezależnie od branży. Według Environmental Paper Network, globalna roczna konsumpcja papieru wynosi statystycznie 55 kg na osobę. Polska jest na liście 26 państw o największym zużyciu tego surowca z wynikiem 143 kg – dwukrotnie wyższym od średniej światowej. Większość produkowanych materiałów papierowych jest użyteczna tylko przez pewien czas, później trafia do kosza lub zalega w archiwach.

Klienci indywidualni instytucji finansowych zasypywani są drukami reklamowymi w formie papierowej. Informacje w punktach sprzedaży przekazywane są za pomocą ulotek, standów i woblerów. Ich produkcja jest kosztowna i czasochłonna, a żywotność krótka. Tymczasem proces obsługi klienta może być lepiej skoordynowany zarówno pod względem logistyki, jak i doboru formatów oraz treści. Bank Pekao S.A. w swojej sztandarowej placówce, zlokalizowanej przy ul. Kruczej 50 w Warszawie, zdecydował się na wdrożenie cyfrowych kanałów komunikacji.



Bank Pekao przechodzi transformację technologiczną na wielu poziomach, nie mogło jej zabraknąć w placówkach, czyli w miejscu, w którym klient ma bezpośredni kontakt z marką. Zależy nam, aby klienci czuli się u nas komfortowo, mogli doświadczać najnowocześniejszych rozwiązań. Z drugiej strony system digital signage pozwala nam sprawniej zarządzać komunikacją marketingową, podawać klientom treści w atrakcyjnej formie, dzięki czemu jest ona skuteczniejsza - mówi Jorge Sanchez, dyrektor w Biurze Marketingu Banku Pekao S.A.

Partnerem Pekao S.A. w tym procesie jest Nanovo. - Wdrożone rozwiązanie daje klientom banku możliwość doświadczania cyfrowej przestrzeni i konsumowania działań informacyjno-marketingowych w zupełnie nowy sposób. Placówka nabiera także nowego wymiaru w kontekście wizerunkowym, stając się silnym, ale zarazem estetycznym impulsem w przestrzeni outdoor. Czujemy się wyróżnieni mogąc pracować z Pekao S.A. przy tym projekcie i podejmować wspólne działania na rzecz digitalizowania analogowych dotychczas formatów. Tym cenniejsze to doświadczenie, że wpisuje się w niezmiernie ważny dla nas nurt paperless - mówi Dariusz Sobczak, członek zarządu Nanovo.